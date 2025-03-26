藍委吳宗憲影射台電不法採購綠電 經濟部駁斥：請委員拿出證據

國民黨立委吳宗憲發言影射台電綠電採購不法，經濟部嚴正駁斥。（取自網路）

〔記者林菁樺／台北報導〕國民黨立委吳宗憲23日於網路影音頻道影射台電不法採購綠電，經濟部說明，台電是依據再生能源發展條例第9條規定依法躉購綠電，且再生能源發展條例是在98年國民黨執政時制定通過，針對立委發言影射台電綠電採購不法，經濟部「提出抗議」，並請委員如有具體事證可提供經濟部或向檢調單位告發，共同維護完善再生能源發展環境。

經濟部指出，我國再生能源躉購制度規定於前總統馬英九任內通過的再生能源發展條例，也是世界各國推動綠能發展普遍使用的機制，並非台灣所獨有。再生能源發展初期成本較高，但已隨技術進步逐漸下降。

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經濟部指出，光電費率從2010年每度11.76元，下降至2025年每度4.49元，下降幅度約6成；離岸風電從2017年每度6.04元，下降至2025年每度4.51元。且我國再生能源也逐漸由躉購走向企業購電（CPPA），將可減緩對台電電價成本影響。

經濟部也強調，政府長期致力杜絕綠能不法行為，已成立「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平臺」，打擊綠能犯罪，倘有綠能開發不法情事，請委員提出具體事證檢舉，共同維護合法綠電發展環境。

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