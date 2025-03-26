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7-ELEVEN限量開賣陳傑憲、中華職棒商品

2025/03/26 11:22

中華職棒36週年開幕賽即將於3月29日在台北大巨蛋開打，7-ELEVEN為搶攻周邊商機，即日起限量推出一系列的中職開季棒球周邊商品預購。（統一超商提供）中華職棒36週年開幕賽即將於3月29日在台北大巨蛋開打，7-ELEVEN為搶攻周邊商機，即日起限量推出一系列的中職開季棒球周邊商品預購。（統一超商提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕中華職棒36週年開幕賽即將於3月29日在台北大巨蛋開打，7-ELEVEN為搶攻周邊商機，即日起限量推出一系列的中職開季棒球周邊商品預購。

7-ELEVEN門市今天（26日）上午11點起至4月29日止推出統一7-ELEVEn獅、台鋼雄鷹、TEAM TAIWAN與全民隊長陳傑憲等中職開季商品預購。

包含衣服、帽子、鑰匙圈、襪子、毛巾、紀念球等豐富類別，共24款商品讓球迷可以一次採購看球行頭。

統一超商表示，此次特地推出為全民隊長陳傑憲所打造的「限量T恤（849元/款）」、「限量紀念帽（849元/款）」、「紀念鑰匙圈（339元/款）」以及「限量紀念毛巾（399元/款）」，30日開始開放取貨。

同步登場的還有2025年全新「限量統一獅尚勇T恤（849元/款）」、「限量統一獅尚勇紀念球（270元/款）」、「限量統一獅尚勇紀念毛巾（399元/款）」以及「限量統一獅草寫LOGO鑰匙圈（270元/款）」等商品。

全台4千家限定門市現貨開賣「2023年度球員卡零售包」，零售包每包售價90元，內含8張球員卡，全系列共809款球員卡以隨機置入卡包，每包必含1張以上特殊卡款。

更有機會抽出零售包限定中華職棒六隊球星共357張1 of 1超級限量卡及六大主題親筆簽名卡款，還有機會抽出更具收藏價值的限量卡、親筆簽名卡等卡款。

統一超商表示，消費者可一次蒐集全民隊長陳傑憲、統一7-ELEVEn獅等4大系列主題，亦加碼推出「2025雙北世界壯年運動會」系列周邊商品預購。

7-ELEVEN線上 ibon售票系統與全台逾7000家門市ibon機台即日起開賣中華職棒36週年上半年統一7-ELEVEN獅、樂天桃猿主場例行賽門票。

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