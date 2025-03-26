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法學者曝DeepSeek「背後黑幕」！中國AI神話恐快速崩塌

2025/03/26 11:20

中國AI黑馬DeepSeek迅速竄紅。（彭博資料照）中國AI黑馬DeepSeek迅速竄紅。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國AI黑馬DeepSeek迅速竄紅，但法國學者近日撰文表示DeepSeek的「成功」背後，首先是非常嫻熟的宣傳操作，西方媒體推崇、北京方面大加讚揚的中國人工智慧（AI）神話，很可能會像它橫空出世一樣迅速崩塌。

法國媒體《世界報》（Le Monde）報導，布魯塞爾自由大學佩雷爾曼（Perelman）法律哲學中心研究員、亞洲中心智庫成員馮鳳閣（Isabelle Feng），近日以《以DeepSeek為代表的中國人工智慧的低能耗、低成本的神話，可能很快就會破滅》，分析在 DeepSeek 的「成功」背後的內幕。

馮鳳閣表示，從時間點來看，DeepSeek的討論度大約是在今年春節逐漸升高，作為「中國製造2025」計畫的收官之年，雖然機器人、電動汽車、無人機等大多數設定的目標都已實現，但文章表示，AI領域無疑仍由美國主導。

DeepSeek的出現，許多西方媒體大加讚賞，但西方媒體引用的成本費用卻都是無法核實的數字，比如DeepSeek自行公布的550萬美元（約新台幣1.8億元）。

文章點出，梁文峰的公司管理非常不透明，其公司的所有權結構就像是俄羅斯娃娃。

此外，分析人士對DeepSeek在下載排行榜上的迅速上升表示讚賞，卻忘記14億中國人是不能夠下載ChatGPT、Llama、Gemini等任何相似的外國應用程序。

文章指出，「西方媒體通常被中國當局說成是反華謊言的製造者，現在卻突然受到中國極權政權的青睞，說這是可靠的消息來源，北京在這場宣傳戰中輕鬆獲勝了。」

不過馮鳳閣表示，以DeepSeek為代表的、西方媒體推崇的、北京方面大加讚揚的、低能耗、低成本的中國AI神話，很可能會像它橫空出世一樣迅速崩塌。

馮鳳閣說，DeepSeek並不是1項「低成本」的創新，也不是史普尼克時刻（Sputnik moment），據美國研究網站SemiAnalysis報導，DeepSeek創始人梁文峰不惜花費巨資來開發模型，恐怕遠不是550萬美元這麼簡單。

一些年輕人則將DeepSeek與「漢芯」醜聞相提並論：2003年，回到上海的前Motorola工程師陳進，因為發明了「100％中國製造」的晶片，而被中共譽為民族英雄。事實上，他只不過是購買了Motorola的晶片，用砂紙把美國的標誌磨掉而已。

文章最後表示，DeepSeek的橫空出世讓外國投資者重新對中國產生興趣，但中國房地產崩盤、人口問題、通貨緊縮、失業以及中美關稅戰等多重危機，似乎仍處於困境中。

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