槓上安謀！高通在全球提反壟斷訴訟

知情人士表示，高通已在全球3個監管機構向安謀提出反壟斷訴訟。（路透資料照，本報合成）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，隨著2家長期的商業合作夥伴正在半導體市場爭奪優勢，晶片大廠高通（Qualcomm）已向矽智財龍頭安謀（Arm）發起全球行動，在向3個監管機構提交的機密文件中，高通指控其最大供應商安謀存在違反競爭的行為。

《彭博》報導，高通分別向歐盟執委會、美國聯邦貿易委員會（FTC）以及南韓公平交易委員會（KFTC）提出訴訟，指控安謀在營運開放網路20多年後，透過限制對其技術的使用，損害了競爭。

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高通是全球最大手機晶片製造商，該公司認為，安謀透過開放授權模式造成對其技術的嚴重依賴，這也促進了晶片產業的蓬勃發展。知情人士指出，高通正在向全球各地的監管機構表明，由於安謀限制了市場准入，並透過自己製造晶片的野心來提高利潤，這個充滿活力的市場現在受到了威脅。

針對報導，高通發言人拒絕置評。歐盟、美國聯邦貿易委員會和南韓公平交易委員會發言人同樣拒絕回應。

安謀則透過電子郵件聲明表示，公司仍專注於加強創新、促進競爭，以及尊重合約權利和義務。任何違反競爭行為的指控，只不過是高通為了自己的競爭利益，試圖轉移焦點，並擴大雙方正在進行商業糾紛的行動。

這兩家公司都試圖從運算需求的爆炸成長中獲益，這波熱潮已席捲從桌上型電腦到AI（人工智慧）系統的所有領域，因為推動這2家公司近年來大部份成長的智慧手機晶片市場已變得更加低迷。

安謀先前也在德拉瓦州對高通提出訴訟，而高通向全球監管機構提出的投訴，與這家公司在訴訟期間提出的論點一致，在那場攻防戰中，高通稱，自己收購的一家晶片新創公司，不需要新的授權就可以使用安謀的技術。

高通指出，在被日本軟銀集團（SoftBank Group）收購，以及出售給輝達（NVIDIA）的計劃失敗後，安謀正在採取採取一切手段來提高自身利潤和股價，無論這些行動是公平或是不公平。

安盟擬尋求重審，兩家公司在1月底表示，他們計劃按照德拉瓦州法官的要求，在法院下令進行調解談判，然後決定是否允許重審。如果無法達成協議，這場衝突可能將需要數年時間才能解決，分散兩家公司對核心業務的注意力。

反壟斷和法律戰表明，這兩個長期商業夥伴正互相競爭，爭奪法律勝利，以獲得對許可協議的籌碼，這些協議涵蓋手機中數億個處理器，每年產生數億美元的利潤。

根據知情人士透露，去年12月底，在高通贏得法院判決之前，高通就在歐洲對安謀提起了競爭訴訟，指控安謀試圖限制其許可的獲取途徑，並隱瞞關鍵技術，以與高通進行更直接的競爭。知情人士表示，安謀已收到歐盟的投訴，並正在回應。

一些知情人士提到，高通今年稍早在華府會見FTC官員，討論公司擔憂的問題，2名知情人士表示，高通的控訴包括指責安謀扣留該公司應根據許可協議提供的關鍵技術。一些知情人士稱，高通也向南韓反壟斷監管機構表達了類似的擔憂。

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