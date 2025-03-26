馬斯克DOGE再揮刀！美「這部門」逾10萬員工成新目標

全球首富馬斯克（Elon Musk）領導的諮詢組織「政府效率部」（DOGE）在川普的行政命令成立後，正迅速展開行動。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球首富馬斯克（Elon Musk）領導的諮詢組織「政府效率部」（DOGE）在川普的行政命令成立後，正迅速展開行動。外媒報導，美國財政部正在確定最終裁員方案，來落實DOGE的計劃。

《彭博》報導，根據美國財政部1位官員在法院受理案件中提交的資料，顯示美國財政部正計劃裁掉「大量」人力。文件顯示，這些計劃將針對所轄各局處「量身打造」，而在許多情況下，將需要通過人力縮減（RIF） 砍掉「大量」（Substantial number）員工。

請繼續往下閱讀...

美國財政部擁有超過10萬名員工，他們分布在多個不同的局處，包括美國國稅局（IRS）、美國財政服務局（Bureau of the Fiscal Service）、美國鑄幣局（US Mint）和美國通貨監理局（Office of the Comptroller of the Currency）等。

美國財政部沒有立即回應評論請求。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）過去曾表示，DOGE計劃的重點是提高公共部門的效率，並表示DOGE的E，代表的是「效率」（Efficiency），而不是「消除」 （Elimination）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法