馬斯克DOGE再揮刀！美「這部門」逾10萬員工成新目標

全球首富馬斯克(Elon Musk)領導的諮詢組織「政府效率部」(DOGE)在川普的行政命令成立後,正迅速展開行動。(美聯社)

〔財經頻道/綜合報導〕全球首富馬斯克(Elon Musk)領導的諮詢組織「政府效率部」(DOGE)在川普的行政命令成立後,正迅速展開行動。外媒報導,美國財政部正在確定最終裁員方案,來落實DOGE的計劃。

《彭博》報導,根據美國財政部1位官員在法院受理案件中提交的資料,顯示美國財政部正計劃裁掉「大量」人力。文件顯示,這些計劃將針對所轄各局處「量身打造」,而在許多情況下,將需要通過人力縮減(RIF) 砍掉「大量」(Substantial number)員工。

美國財政部擁有超過10萬名員工,他們分布在多個不同的局處,包括美國國稅局(IRS)、美國財政服務局(Bureau of the Fiscal Service)、美國鑄幣局(US Mint)和美國通貨監理局(Office of the Comptroller of the Currency)等。

美國財政部沒有立即回應評論請求。

美國財政部長貝森特(Scott Bessent)過去曾表示,DOGE計劃的重點是提高公共部門的效率,並表示DOGE的E,代表的是「效率」(Efficiency),而不是「消除」 (Elimination)。

