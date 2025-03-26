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「三級管制」AI晶片將上路 ! 美智庫解析 台灣列「這一級」原因

2025/03/26 11:37

AI晶片三級管制將上路科技大廠、外國官員促川普政府重新考慮。（彭博資料照）AI晶片三級管制將上路科技大廠、外國官員促川普政府重新考慮。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國三級管制AI晶片政策，將在5月15日正式上路。據報導，該政策將衝擊美國多家大科技廠商在海外建置資料中心計畫，因此不少企業和國家正在力促川普政府重新思考相關規定。美國智庫指出，台灣為名單第一級，名列原因是半導體重量級企業。

《彭博》指出，美國三級管制AI晶片限制現已覆蓋全球大部分國家、地區，這三級的AI算力上限規定也不同。值得注意的是，因為名列第二類別的國家最為廣泛，但被推定運算能力安置不能超過7%，這對於許多赴海外投資運算的美科技大廠來說，恐出現大問題。

研究公司SemiAnalysis稱，以甲骨文來說，該公司計劃在馬來西亞投資65億美元（約新台幣2151.8億元）資料中心，這個數字很可能會超過7%的上限。

美國智庫指出，美國所區分的三類晶片級別，第一級（T1）的內容名單比較像是美國長期盟友的點名，是由18個國家所組成，主要分成三大類，包括五眼情報夥伴、西方/北約的親密盟友，以及半導體重量級企業。

其中，五眼情報夥伴（澳洲、加拿大、紐西蘭和英國）；西方/北約的親密盟友（比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、西班牙、瑞典和英國）；半導體重量級企業（台灣、荷蘭、日本和南韓）。

列入第二級（T2）的國家包羅萬象，主要評列包括信任度、能力和AI抱負水平，包括印度、以色列、新加坡、瑞士與葉門並列。

另外，沙烏地阿拉伯和阿聯等一些國家已成為人工智慧領域的主要投資者，但仍處於西方情報共享軌道之外。

第三級（T3）則是美國武器禁運常見國家，包括中國、伊朗、北韓和俄羅斯、緬甸、敘利亞和委內瑞拉等國。

美國智庫強調，即使是名列第一級也是有條件的。其總部位於美國的公司，必須將至少50%的總 AI運算量保留在美國，在此列的國家必須保留 75%，至於第二級國家/地區，其AI運算量不得超過7%。

據報導，輝達和甲骨文正在推動全面廢除AI擴散規則，阿聯、以色列、印度則是要求川普放寬AI晶片限制規則的國家，擔心新規將危及AI晶片供給、並影響吸引AI投資。

一些知情人士稱，部分白宮官員提出了取消三個級別分類及相關計算能力上限的想法，但保留對世界上大多數國家的出口許可證的基本要求。

分析師指出，美國是世界上最大的人工智慧技術開發國，光是過去五年就對這項新興技術投資超過3280億美元（約新台幣10.85兆元）。知情人士則稱，對於甲骨文和輝達來説，以任何形式維持這些限制，都是一個不受歡迎的結果。

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