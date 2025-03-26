回應關稅！加拿大凍結特斯拉補貼 禁止參與未來計劃

加拿大凍結特斯拉稅收減免，在美國停止關稅之前，特斯拉都不得參與未來電動車補貼計劃。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕加拿大交通部長方慧蘭（Chrystia Freeland）週二（25日）表示，加拿大已凍結特斯拉（Tesla）的所有減免，且在美國結束對加拿大徵收「非法關稅」之前，特斯拉都沒有資格參與未來的電動車補貼計劃。

《路透》報導，美國總統川普（Donald Trump）週一（24日）宣佈，汽車關稅即將要上路，不過威脅的徵稅措施並不會全數在4月2日實施。作為川普關稅政策的回應，加拿大已凍結對特斯拉的4300萬加幣（3011萬美元，約新台幣10.04億元）稅收抵免。

請繼續往下閱讀...

先前報導這一消息的《多倫多星報》（Toronto Star）稱，停止支付的命令是加拿大總理卡尼（Mark Carney）宣佈於4月28日舉行大選前就已下達。本（3）月初，由於與美國的貿易緊張局勢，多倫多停止為作為計程車或共享服務購買的特斯拉電動車提供補助。

《多倫多星報》本（3）月稍早報導稱，今年1月，相關計劃最後幾天，特斯拉提出了大量的電動車稅收抵免申請，光是魁北克市一家特斯拉經銷商一個週末就賣了4000多輛電動車，申請近2000萬加幣（約新台幣4.67億元）的公共補貼。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）是川普的親密盟友，新政府上任後，馬斯克擔任政府效率部（DOGE）負責人，領導白宮縮減聯邦政府規模和預算的行動。自2024年大選以來，馬斯克過度參與政治活動，也引發部份人士不滿，相較去年12月收盤高點，特斯拉股價已跌近40％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法