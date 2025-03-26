黃金3000美元盤整！專家公布下波「挑戰價」

週二（25日）黃金價格上漲。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週二（25日）黃金價格上漲，主因是美國總統川普下週的關稅計畫可能推升通膨，也引發不確定性，不過專家認為，當前環境對黃金仍有利，下個上漲水準可能在每盎司3125美元左右。

紐約黃金期貨上漲0.3%，報每盎司3025.90美元；黃金現貨價上漲0.3%，報每盎司3021.88美元。

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CPM 集團執行合夥人克里斯蒂安（Jeffrey Christian）說：「投資人擔憂全球情勢，特別是美國的政策，因此買進黃金作為另類資產， 擔心美國政府拖累全世界、造成全球經濟衰退。」

今年黃金已經上漲超過15%，並曾在3月20日創每盎司3057.21美元的歷史高價。

各界普遍認為，川普的關稅政策將抑制經濟成長、引發更高的貿易摩擦，並推升通膨。

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）說，他預估今年年底前，聯準會（Fed）可能只會降息1次。

投資人正在等待本週五公布的個人消費支出（PCE），以研判Fed政策動向。

RJO資深市場策略師帕維洛尼斯（Daniel Pavilonis）說：「降息的機率似乎有一些消退，我認為整體來說，這對黃金這種通膨金屬來說，仍然是非常有利的環境，我認為下個上漲水準可能在（每盎司）3125美元左右。」

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