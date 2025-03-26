「金條大遷移」重演！紐銅價格飆天價 專家：50萬噸銅將運往美國

紐銅價格飆天價，專家預估，今年將有50萬噸銅將運往美國（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕銅將重演「金條大遷移」！市場預期川普可能對銅徵收25%進口關稅，週二（25日）紐約銅期貨創下歷史新高，盤中漲幅達2%，突破每磅5.2美元，今年1月起，紐銅價格已超越倫銅，並出現前所未有的價差，套利機會激增，專家表示，全球銅供應商、交易商爭相在關稅落地前「搶銅」，預估今年將有50萬噸銅運往美國，將進一步推升紐銅價格。

受到川普關稅不確定，金價今年來不斷刷新天價，更出現大量黃金正從英國倫敦、亞洲新加坡等地運往美國的現象，如今此銅恐重現「金條大遷移」。

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外媒報導，市場擔憂川普對銅徵收25%進口關稅，引發紐銅飆漲，美東時間週二，COMEX銅期貨盤中漲超2.3%，刷新盤中歷史新高至每磅5.2105美元，超越了去年5月20日創下的5.199美元的歷史紀錄。

今年以來，紐銅價格累漲約29%，與倫銅出現前所未有的價差，報導指出，自今年1月以來，紐銅價格開始超過倫銅，而川普上個月命令美國商務部以國家安全為由對可能的銅關稅展開調查後，二者之間的差距達到了創紀錄的水平。

週一，紐銅近月合約和倫銅的差距一度超過每噸1400美元，創下歷史新高。

這一巨大的價格差異為市場提供了巨大的套利機會，交易員們透過將銅提前運入美國，搶先應對潛在的關稅影響。

高盛和花旗集團預計，美國將在年底前對銅徵收25%的進口關稅，因此交易員預計大量銅將在關稅實施前湧入美國市場。

Mercuria金屬交易部門負責人Kostas Bintas表示，預計將有約50萬噸銅運往美國，這意味著全球其他地區的銅供應將面臨嚴峻短缺。

Bintas預測，隨著銅短缺的加劇，倫銅價格可能會飆升至每噸逾1.2萬美元，而目前價格約為1萬美元左右。

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