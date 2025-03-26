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「川普2.0」下1個市場焦點！時間表在5月底

2025/03/26 12:18

共和黨領導層正接近達成協議，計劃5月底前，通過川普2017年減稅政策的延長方案。（美聯社）共和黨領導層正接近達成協議，計劃5月底前，通過川普2017年減稅政策的延長方案。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「川普2.0」下1個市場焦點，時間表在5月底，報導指出，共和黨領導層正接近達成協議，計劃5月底前，通過川普2017年減稅政策的延長方案，並將提高債務上限作為該法案的一部分，儘管領導階層態度積極，共和黨內部分歧仍然嚴重。

根據彭博報道，共和黨領導人表示，他們正接近就延長川普2017年減稅政策和提高債務上限達成一致，國會希望在5月底前批准這項經濟方案。

眾議院議長強生（Mike Johnson）表示，我不想搶在參議院前面透露太多，但聽起來我們不會相距太遠，這是件好事，因此我們將能夠推進。

他進一步指出，參議院正在逐漸接受將債務上限提高，作為該立法的一部分。參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）認為，正在形成圍繞債務上限計劃的共識，這一問題此前一直是兩院之間數週的主要障礙。

共和黨希望透過立法勝利來安撫因川普關稅政策而動盪的市場，強生表示，我們必須為市場帶來穩定，談判者需要給人們確定性，以便他們能夠就擴大業務和就業做出決定。

儘管領導階層態度積極，但共和黨內部分歧仍然嚴重，眾議院本月稍早批准的1項計劃，呼籲將債務上限提高4兆美元（約新台幣132兆）作為稅收立法的一部分，而參議院共和黨人對此接受緩慢。

至少有兩位參議員表示，他們不支持眾議院計劃，因為它可能削減醫療補助和他們選民使用的其他健康項目。肯塔基共和黨參議員Rand Paul則表示，如果稅收方案包含債務上限提高，他永遠不會投票支持。

眾議院也存在反對聲音，亞利桑那州共和黨眾議員David Schweikert一再警告，稅收法案應該透過支出削減或其他手段來抵消，以降低聯邦債務負擔。

為在5月底前通過稅收方案，眾參兩院談判者將不得不就共同方案達成協議。Thune將4月7日那週設為參議院通過概述減稅的預算決議的最後期限。

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