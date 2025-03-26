蘋果攜手美超微、戴爾加入AI賽道！砸330億購買輝達GB300

蘋果攜手美超微、戴爾加入AI賽道！砸330億購買輝達GB300伺服器（美聯社檔案照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕蘋果從旁觀者正式加入人工智慧（AI）競賽，Loop Capital分析師Baruah透露，蘋果正與伺服器製造商戴爾、美超微電腦合作，共同打造支援生成式AI應用的大型伺服器叢集，且正在下單購買價值約10億美元（約新台幣330億）的輝達GB300伺服器，以每台伺服器370萬至400萬美元計算，這相當於約250台伺服器。

Loop Capital給予蘋果股票持有評級，而對輝達、Dell和美超微給予買入評級。

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外媒報導，這項進展標誌著蘋果在AI策略上的重大轉變，可能對其未來在AI領域的競爭力產生影響，同時也為其伺服器供應商帶來顯著的商業機會。

Baruah透露，蘋果正與伺服器製造商戴爾、美超微電腦合作，共同打造支援生成式AI應用的大型伺服器叢集。

這項戰略轉變似乎是由Siri AI升級困境所驅動，Baruah表示，蘋果的策略轉變是由其在推出AI增強版Siri數位助理方面遇到的困難所驅使的，蘋果已無限期延後新Siri的發佈，蘋果原本計劃在去年6月的全球開發者大會預覽後，今年初推出這些AI功能。

據媒體報道，據稱蘋果已調整其高階主管團隊，以應對公司在發佈AI功能方面的困境，1位高層稱這些延遲和失誤是"醜陋的"和"尷尬的"，因為公司一直在電視廣告中宣傳AI功能。

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