量子技術突破只需5年！Google高層揭首批應用不是AI模型是「此領域」

Google高層表示，量子技術突破只需5年。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕量子技術突破只需5年，Google量子人工智慧硬體總監Julian Kelly表示，量子技術距離能夠執行現有電腦無法計算的實際應用，僅剩約5年時間，而首批應用可能使用在尖端物理研究。

Kelly在週二CNBC播出的專訪中談到，「我們認為，大約再過5年將迎來真正的突破，實現只能在量子電腦上解決的實際應用。」

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自Google去年12月宣佈在錯誤更正方面取得突破後，量子技術更加受到關注,該公司當時表示，這項技術進展顯示出打造可行量子電腦的路徑。

同時，微軟今年2月推出了1款名為Majorana的新型量子運算晶片。執行長Satya Nadella表示，公司為了讓這款晶片運作，必須創造出「全新的物質狀態」。

目前，Google最先進的量子電腦擁有105個量子位元（qubits），而專家認為，若要發展出實用應用，可能需要達到100萬個或更多量子位元。

自1980年代以來，量子電腦一直是物理學家與科學家的夢想，傳統電腦依賴中央處理器（CPU）或圖形處理器（GPU），其運算單元（bit）只能是0或1；而量子位元可同時處於0和1之間的機率狀態。

Kelly認為，量子技術的首批應用可能集中在模擬尖端物理領域。他補充稱，「這適用於某些目前的經典電腦難以觸及的系統。」

此外，量子電腦或可以用於生成訓練AI所需的數據，不過Kelly形容這種應用仍屬於「推測性發展」。他指出，目前的人工智慧模型基本上無法直接在量子電腦上運作。

Kelly認為，量子電腦的一個潛在應用是生成全新且獨特的數據。

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