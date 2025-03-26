關稅疑慮退、消費信心降！美股多收紅 台積電ADR反跌

週二美股多收紅。（法新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕投資人評估消費者信心數據，並押注川普政府下週將採取更有彈性的貿易政策立場，華爾街股市週二收盤走高，包括道瓊、標普500及那斯達克指數均收紅，費城半導體指數下跌0.7%，台積電ADR小跌0.14%，收在180.90美元。

綜合外媒報導，美國總統川普週一表示，汽車關稅即將登場，同時暗示並非所有提議的關稅都會在4月2日執行，華爾街對此高度關注。由於擔心川普關稅將加劇通膨並損害經濟成長，標普500指數在2025年迄今已下跌約2%，並可能自2023年6月以來首次出現季度虧損。

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此外，另一份報告透露美國消費者信心下降，3月指數跌至92.9，為2021年2月以來的最低水準。反映出美國消費者對收入、商業和就業狀況的短期前景大幅下降。

電動車大廠特斯拉前一天股價上漲12%，週二上漲3.45%，儘管歐洲的電動車總銷量有所增長，但特斯拉的銷量連續第二個月下滑，2月該公司在歐洲的市場占比繼續萎縮。輝達下跌0.59%、亞馬遜上漲1.21%、微軟上漲0.53%，蘋果上揚1.37%。

美股道瓊指數上漲4.18點或0.01%，收42587.5點。

那斯達克指數上漲83.26點或0.46%，收18271.86點。

S&P 500指數上漲9.08點或0.16%，收5776.65點。

費城半導體指數下跌32.89點或0.70%，收4661.34點。

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