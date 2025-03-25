川普破壞性又瘋狂 6成美企財務長認經濟衰退將至

美國川普政府的關稅做法過於混亂、破壞性和極端，企業無法有效應對。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據美國CNBC對企業財務長季度調查顯示，6成受訪者認為今年下半年會出現經濟衰退，將在2025年下半年進入衰退。財務長表示對美國經濟的整體狀況普遍持「悲觀」態度，對股市也感到不確定。

高達95%的財務長表示，川普政策正在影響他們做出商業決策的能力，許多人表示，雖然川普正在兌現承諾，但美國政府的做法過於混亂、破壞性和極端，企業無法有效應對。

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許多企業主管和整個經濟領域的高階主管仍然對貿易戰的前景感到不安，他們表示，川普不斷發出的信息繼續為關稅規劃過程增添混亂，這無濟於事。「極端」、 「破壞性」、 「挑釁的」、 「一段瘋狂的旅程」是財務長表達其當前觀點的另一種方式。

大多數財務長（60%）表示，他們預計今年下半年會出現經濟衰退，另有15%的人表示，經濟衰退將在2026年到來。

9成財務長表示，關稅將導致通膨再度抬頭，而隨著財務長們對價格的擔憂日益加深，對於聯準會何時能夠按照其雙重使命將通膨率降至2%的預期也變得越來越遙不可及。

最近幾週，自2022年3月聯準會開始大幅升息以抑制失控的通膨以來，經濟衰退首次成為市場上更受歡迎的預設設定。

一些金融公司認為衰退的可能性高達50%，新的「衰退觀察」指標正在製定，而CNBC最近對基金經理和經濟學家進行的其他調查顯示，對衰退的擔憂加劇。

財務長委員會的調查是對美國經濟各行業大型組織的首席財務官的觀點進行抽樣調查，在3月10日至3月21日進行的第一季度調查中，共有20名受訪者參與。

美國貿易政策是新一輪經濟衰退的首要原因。目前，財務長將其列為最大的外部業務風險，佔30%，其次是相關風險：通貨膨脹（25%）和消費者需求（20%）。

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