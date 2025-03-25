破除台積電美廠成本過高迷思 外媒曝僅比台灣高10％

根據最近的研究，台積電位於亞利桑那州鳳凰城附近的Fab 21工廠的晶圓成本，僅比台灣生產的同類晶圓高出約10%。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外界普遍認為台積電位於亞利桑那州的晶圓廠建設成本高昂，需要負擔更高的營運成本，然而，TechInsights的分析師哈奇森（G. Dan Hutcheson）認為，事實並非如此。根據該公司最近的研究，台積電位於亞利桑那州鳳凰城附近的Fab 21工廠的晶圓成本，僅比台灣生產的同類晶圓高出約10%。

TechInsights的G. Dan Hutcheson報導寫道：台積電在亞利桑那州加工300毫米晶圓（12奈米）的成本比在台灣製造的相同晶圓高出不到10%。

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哈奇森表示，雖然在美國建造一座晶圓廠的成本肯定比在台灣高，但台積電的成本明顯更高，因為它在一個全新的地點建造了幾十年來第一座海外晶圓廠，而且使用的是新的、有時是非熟練的勞動力。

據其他熟悉晶圓廠建造過程的人士透露，在美國建造一座晶圓廠的成本並不比在台灣建造一座晶圓廠的成本高出一倍。

tomshardware引述報導指出，半導體生產成本的主要因素是設備成本，其占整體晶圓費用的三分之二以上。ASML、應用材料、KLA、Lam Research 或東京電子等領先公司生產的工具在台灣和美國的價格相同；它們有效地消除基於地點的成本差異。

晶圓價格令人困惑的一個主要根源是勞動成本。美國的工資大約是台灣的三倍，許多人錯誤地認為這是晶片生產的一個重要因素。

然而，根據TechInsights的晶圓成本模型，隨著現今晶圓製造設施自動化程度的提高，勞動成本在總成本中所佔比例不到2%。根據該模型，儘管工資和其他本地成本存在很大差異，但亞利桑那州和台灣晶圓廠的營運成本之間的總體費用差距很小。

值得注意的是，台積電目前在Fab 21生產的晶圓要返回台灣進行切割、測試和封裝。其中一些隨後被運往中國或其他地方，安裝到實際設備中；不過，有些人會返回美國。

因此，它們的物流比台灣加工的典型晶圓的物流稍微複雜一些。不過，這幾乎不會大幅增加成本，台積電目前計劃在美國建造封裝產能。儘管如此，據傳台積電將對在美國生產的晶片收取30%的溢價。

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