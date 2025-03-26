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勞力密集產業大舉轉向東南亞 北京面臨社會穩定、經濟成長兩難

2025/03/26 06:49

中國紡織等勞力密集型製造業正在消失，對社會穩定和經濟成長造成衝擊。（美聯社資料照）中國紡織等勞力密集型製造業正在消失，對社會穩定和經濟成長造成衝擊。（美聯社資料照）

首次上稿 03-25 22:10
更新時間 03-26 06:49

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國《金融時報》報導，中國2000年代初期加入世貿組織（WTO）後，位先進製造業國家帶來「中國衝擊」，如今中國自身也面臨勞力密集型製造業正在消失，數以百萬計年紀較大、技術水準較低的工人陷入失業困境，對社會穩定和經濟成長造成衝擊。

　滙豐銀行首席亞洲經濟學家范力民（Frederic Neumann）表示，近幾十年來，中國充分利用了勞動力豐富的優勢，成為全球勞動密集型產品的主要製造國，「如今遊戲結束了」，北京如今可能自己也面臨加入WTO後，給先進製造業國家帶來的「中國衝擊」，當時訂單大量從成本更高的地區，轉移到廣東和中國其他省份的低成本工廠，而今工廠已轉換至越南和印尼等出口激增的國家。

　常州大學、鹽城師範學院和河南大學的學者對2011年至2019年紡織、造紙、印刷等中國12個勞力密集型製造業的分析發現，這段期間平均就業人口縮減約14%，相當於減少近400萬個工作機會。《金融時報》對2019年至2023年中國上述12個產業的分析發現，就業機會進一步減少340萬個。

　哈佛大學甘迺學院研究製造業衰退，對勞動力影響的韓森教授（Gordon Hanson）研究顯示，2013年中國在10種勞力密集型產品的出口市佔率達到40%高峰，到2018年美國關稅開始發威後，就降至32%以下。即使是需要先進工藝的產品也無法倖免，在美中關係緊張下，許多中國和外資企業，都降低對中國供應鏈的依賴，而主要受益者是東南亞國家。

　麥肯錫報告指出，2019年至2023年間，越南和印尼的出口，年複合成長率分別達8.2%和12.3%；官方數據顯示，自2011年以來，兩國共增加1000萬個製造業就業機會。

　面對勞力密集型製造業工作流失和經濟成長放緩，北京當局的對策，不是發展消費驅動型經濟和服務業，而是推動大規模自動化和推出所謂的「新質生產力」；但分析師指出，高科技出口產業的勞力密集程度較低，且無法提供足夠的新機會來吸收過剩勞力。

　當過剩的非技術工人，被擠出日益自動化和需要更高技術的行業時，他們可能面臨失業，或者工資陷入停滯或下降，進而抑制需求並阻礙經濟成長，最終會導致嚴重的社會問題，包括失業率上升、犯罪率上升和社會動盪，勞動力兩極分化的國家，也會遭遇政治不穩定。

　香港非政府組織「中國勞工通訊」就記錄到，去年中國製造業發生了452起抗議事件，創近10年來最高，主要原因是工廠倒閉、搬遷和欠薪。

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