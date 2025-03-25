韓媒：高通對三星失去信心 選擇台積電4奈米製造

雖然三星的4奈米製程已經過試驗和測試，可能還有機會，但事實似乎並非如此，因為高通似乎再次與台積電合作。（資料照，路透合成照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕高通將推出一款新的4奈米高階晶片組，產品線低於旗艦產品驍龍8 Elite，最新傳聞表明它可能被稱為Snapdragon 8s Gen 4。韓媒sammobile報導指出，高通不信任三星久經考驗的4奈米製程，將選擇台積電代工。

雖然三星的4奈米製程已經過試驗和測試，可能還有機會，但事實似乎並非如此，因為高通似乎再次與台積電合作。

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據報導，高通已選擇台積電以4奈米製程生產該晶片。外界不禁要問，三星3奈米製程的失敗是否已嚴重損害客戶的信心，以至於高通不再信任三星在這款新晶片上已經過驗證的4奈米製程？

早在2021年，三星就開始採用其第一代4奈米製程SF4E量產晶片，並在此基礎上生產Exynos 2200、Google Tensor晶片和其他半導體。高通也將其用於驍龍8 Gen 1以及 5G 數據機 的生產。

多年來，三星不斷升級其4奈米製程，以保持與台積電的技術水平相當。2023年的升級使三星的4奈米產量與台積電持平以對。本月初，三星也開始量產支援最新2.5D和3D封裝技術的第四代4奈米晶片。

在努力贏得3奈米訂單的過程中，三星已轉變策略，試圖為其傳統工藝獲得更多訂單，但看起來客戶對三星的信任赤字已顯著擴大，主要客戶仍然樂於堅持與台積電合作，而不是與三星一起冒險。

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