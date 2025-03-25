健康險理賠經驗惡化 中華信評：2025年壽險業績效表現持續波動

中華信評今公布「台灣壽險業：營業利益在2025將持續波動」報告，當中指出，由於健康險產品的理賠經驗惡化，2025年台灣壽險業的績效表現將持續波動。（資料照，記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕中華信評今公布「台灣壽險業：營業利益在2025將持續波動」報告，當中指出，由於健康險產品的理賠經驗惡化，壽險公司用以吸收獲利波動的死差益緩衝空間不斷縮小，使得2025年台灣壽險業的績效表現將持續波動。

中華信評指出，壽險業的營業利益根據產生來源主要可分為4種：利差益、死差益、費差益與其他差益。

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其中利差益是目前影響台灣壽險公司盈餘最關鍵的成分。但中華信評預期，由於市場持續波動、避險成本偏高，且保險公司實現資本利得的機會可能較少，年利差益趨勢仍難免波動。

中華信評指出，醫療保險的損失經驗比其他健康保險商品呈現明顯的惡化趨勢。在疾病損失率往上攀升的背景下，台灣壽險業的死差益持續縮窄，其吸收市場波動的緩衝作用因此減弱。

不過，憑藉具減降未來經驗惡化風險功能，例如設有理賠上限、不保證續保、或保費調整機制等保險商品所注入的新業務，整體損失經驗在中長期可望獲得改善，並減緩死差益弱化的趨勢。

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