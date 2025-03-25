最低工資諮詢會再增2委員 委員憂川普關稅衝擊勞動市場

今年首場最低工資諮詢會，今（25）日下午在勞動部召開，勞動部次長李健鴻（右）、條平司司長黃維琛（左）會後說明會議狀況。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕今年首場最低工資諮詢會，今（25）日下午在勞動部召開，勞動部次長李健鴻會後指出，無論勞方或資方與會代表，都相當關注美國川普的對等關稅，對台灣勞動市場的影響；至於時薪、月薪不該脫鉤，幾乎已是勞資雙方共識，為了廣納多方意見，今年再增2名學者，使得資詢委員人數增至32人。

值得注意的是，因藍白立委砍預算，今日有委員關心，後續的應參採指標、得參採指標，相關數據必須靠主計總處的調查研究提供，擔心可能因預算問題受到影響，提醒勞動部向主計總處反映，相關調查「千萬不可停」。

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今日的最低工資諮詢會，原應由勞動部長洪申翰主持，但因在立法院院會無法脫身，所以由次長李健鴻代理，會後李健鴻接受媒體聯訪，談及首次諮詢會議程，勞資代表均相當關注美國川普政府的對等關稅，如果未來被課徵，對台灣勞動市場的影響，反而可能會調漲的「電價」，並沒有任何討論。

由於此次的會議，也向委員們報告最低工資調整後，時薪月薪調整，是否會影響勞工就業人數的變化，研究報告結論是，過去幾年時薪月薪的脫鉤，並未造成就業市場的影響，原因在於時薪勞工人數增加，是基於勞工的工作習慣、產業型態的就業選擇，同時間月薪制勞工也持續成長，並未因此減少，因此從人數變化的趨勢來看，月薪制跟時薪制的勞工就業人數並沒有明顯影響。

在今日最低工資諮詢會召開後，接下來研究小組將在4月底提出今年最低工資調升後的影響評估報告，該報告將在第二季召開的「最低工資審議會及諮詢會聯席會議」中，給予委員們參考，至於報告呈現的模式，是否比照去年，或是會進一步研究各業別的影響，目前仍在評估進行中。

此外，今年諮詢會委員也增加2位學者委員，希望廣納多方意見，使得資詢委員人數增至32人，分別是中央大學經濟系教授黃麗璇、文化大學勞工系助理教授康雅菁。

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