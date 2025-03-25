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季辛格離開英特爾首次受訪 稱「這措施」不能走回頭路

2025/03/25 21:11

英特爾前執行長季辛格（左）是CHIPS法案獲益的代表之一。（路透）英特爾前執行長季辛格（左）是CHIPS法案獲益的代表之一。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕季辛格（Pat Gelsinger）在離開英特爾執行長任職後首次接受媒體採訪，他表示完全贊同美國晶片法案的經濟補助措施，呼籲法案的實施不能走回頭路。

季辛格在周一晚些時候的視訊通話中告訴雅虎財經，「應提高全國對晶片的意識」，實際上，季辛格是《CHIPS 法案》獲益的代表之一。

在談到《晶片法案》時他補充道：「供應鏈之所以流動，是因為它們具有優勢。因此，從這個意義上講，我認為晶片製造加上一些經濟激勵措施，是我完全贊同的一種未來方案。但我們不能在《晶片法案》的實施上走回頭路。我們需要繼續恢復製造業，我們需要長期的研究和開發。」季辛格表示：我認為CHIPS法案旨在縮小與亞洲之間的差距。

季辛格在2023年和2024年的大部分時間裡，不僅試圖改變英特爾營運，還尋求從拜登政府獲得《晶片與科學法案》的公平補助資金。他在科技業工作超過45年，主要在英特爾從事半導體開發工作。

儘管基辛格已於去年12月離開英特爾，不再擔任首席執行長，而且川普總統也對《CHIPS 法案》提出批評，但季辛格仍然以同樣的方式看待這筆資金。

拜登政府的《晶片法案》於2022年簽署成為法律，引入大量政府補貼來支持國內晶片製造。該法律旨在鞏固關鍵晶片供應鏈並減少對產業巨擘台積電的依賴。該法案包括為美國晶片製造提供390億美元的補貼，以及為半導體研發提供132億美元的補貼。英特爾從《CHIPS法案》獲得78.6億美元的資助。

基辛格週一宣布，他將成為Gloo的執行主席兼技術主管，他已在該公司擔任投資者和主席超過10年。 Gloo是一個支持450000個教會、信仰網絡、服務提供者和非營利組織的技術平台，它與虔誠的Gelsinger的價值觀相一致。

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