嘉義企業馬可家與日商合作 推出聯名醬油

嘉義市企業馬可家國際有限公司與日本伊賀越公司聯名推出「武雄丸大豆醬油」產品。（嘉義市政府提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市馬可家國際有限公司今天與日本伊賀越公司簽署合作協議，並聯名推出「武雄丸大豆醬油」新產品，產品背後還有一段溫暖家庭故事，源自於董事長夫人吳方可對已過世的父親的記憶與思念。

吳方可說，她的父親早年經商赴日，在她年幼時，曾帶回一罐日本公司生產的醬油，當時父親告訴她，這罐醬油純天然、對健康無負擔，此段記憶深深烙印在她心中，然而高中時父親離世，她成為人母後，對父親思念愈發濃烈，決定尋訪當年的日本醬油公司，並以父親的名字「武雄」作為品牌，將日本純粹、健康的食材帶回家鄉嘉義市，延續父親的愛與精神。

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今天記者會，馬可家公司董事長馬德祐與日本伊賀越公司社長本城和寿簽署合作協議，嘉義市長黃敏惠到場見證，她表示，這不僅是嘉義企業成功鏈結國際品牌的具體成果，更代表嘉義市在地產業逐步邁向國際舞台，讓世界看見嘉義市。

馬德祐說，「武雄」這個品牌是以父親之名命名，不僅是對父親的感恩與懷念，更是精神價值的傳承。「武雄丸大豆醬油」上市，象徵台灣零售通路的嶄新佈局與挑戰，也是嘉義市與日本伊賀市之間合作新起點，未來雙方在文化與商業上將展開更緊密的交流。

本城和寿說，日本三重縣伊賀市四周環山、水質優良，適合釀造與發酵清酒、醬油等食品。伊賀越公司充分利用醸造過程內活躍的酵母，在四季變化的自然環境中發酵，絕不使用人工加熱加速發酵過程，皆完全採用傳統製造方法製作，在天然釀造醬油製法方面，擁有日本第一生產量，此外，還通過ISO9001和FSSC22000認證。

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