2月製造業生產連12紅 經部估Q1兩位數成長

經濟部今（25日）公布2月工業生產統計。（統計處提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部今（25日）公布2月工業生產統計，2月工業生產指數92.44，年增17.91%，1月製造業生產指數92.76，年增18.95%，兩指數連12個月正成長，統計處預估，製造業生產指數今年第一季可望兩位數成長。

納入春節因素，累計1、2月工業生產指數是94.28，年增10.88%；累計1、2月製造業生產指數是94.59，年增11.58%。

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統計處預估，3月製造業生產指數落在102.99至106.99，年增10.5%至14.8%；預估第一季製造業生產指數落在97.39至98.72，年增11.2%至12.7％。

2月製造業生產指數92.76，年增18.95%，主因農曆春節落點不同，工作天數較多所致。累計1至2月較上年同期增加11.58%，主因受惠AI（人工智慧）、高效能運算及雲端資料服務等應用需求持續強勁，帶動資訊電子產業生產動能穩健提升，但部分傳統產業受市場競爭影響而訂單縮減，抵銷部分增幅。

資訊電子產業方面，電子零組件業、電腦電子產品及光學製品業受惠高效能運算、AI應用及雲端資料服務需求熱絡，帶動12吋晶圓代工、伺服器等產品持續增產，致1至2月平均生產指數均創歷年同期新高，分別年增17.97%及30.42%。

傳統產業方面，受市場供給過剩及海外同業低價競爭，部分廠商產線排修 或減產因應，致1至2月基本金屬業、化學材料及肥料業平均生產指數分 別年減9%、1.8%。

汽車及其零件業年減11.62%，主因受部分車款零件缺料及進口車競爭影響，加以部分汽車零件因客戶庫存調節而減產所致。

機械設備業則受惠半導體先進製程積極擴充產能，年增11.32%。

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