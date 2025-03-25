晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

2月製造業生產連12紅 經部估Q1兩位數成長

2025/03/25 19:35

經濟部今（25日）公布2月工業生產統計。（統計處提供）經濟部今（25日）公布2月工業生產統計。（統計處提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部今（25日）公布2月工業生產統計，2月工業生產指數92.44，年增17.91%，1月製造業生產指數92.76，年增18.95%，兩指數連12個月正成長，統計處預估，製造業生產指數今年第一季可望兩位數成長。

納入春節因素，累計1、2月工業生產指數是94.28，年增10.88%；累計1、2月製造業生產指數是94.59，年增11.58%。

統計處預估，3月製造業生產指數落在102.99至106.99，年增10.5%至14.8%；預估第一季製造業生產指數落在97.39至98.72，年增11.2%至12.7％。

2月製造業生產指數92.76，年增18.95%，主因農曆春節落點不同，工作天數較多所致。累計1至2月較上年同期增加11.58%，主因受惠AI（人工智慧）、高效能運算及雲端資料服務等應用需求持續強勁，帶動資訊電子產業生產動能穩健提升，但部分傳統產業受市場競爭影響而訂單縮減，抵銷部分增幅。

資訊電子產業方面，電子零組件業、電腦電子產品及光學製品業受惠高效能運算、AI應用及雲端資料服務需求熱絡，帶動12吋晶圓代工、伺服器等產品持續增產，致1至2月平均生產指數均創歷年同期新高，分別年增17.97%及30.42%。

傳統產業方面，受市場供給過剩及海外同業低價競爭，部分廠商產線排修 或減產因應，致1至2月基本金屬業、化學材料及肥料業平均生產指數分 別年減9%、1.8%。

汽車及其零件業年減11.62%，主因受部分車款零件缺料及進口車競爭影響，加以部分汽車零件因客戶庫存調節而減產所致。

機械設備業則受惠半導體先進製程積極擴充產能，年增11.32%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財