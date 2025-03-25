晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

自行車展前夕首辦封館試乘 最新電輔車亮相

2025/03/25 19:30

台北國際自行車展首次推出「封館試乘」活動，展示最新技術與創新產品。（記者徐子苓攝）台北國際自行車展首次推出「封館試乘」活動，展示最新技術與創新產品。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕由外貿協會主辦的「2025台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE） 」，即將於3月26日至29日在南港展覽館登場，今年於展前一天舉行國際記者會，並首次推出「封館試乘」活動，邀請來自全球12國的國內外媒體與業界人士，搶先體驗最新技術與創新產品，包含各家業者新推出的電輔車。

試乘活動中，許多國外專注於自行車內容的媒體或自媒體出席，與業者互動交流。現場展出的自行車超過十輛，包含LITZMO的碳纖維車、悅動科技的四輪EasyMotors等。

台北國際自行車展作為全球排名前二、亞洲最大規模的專業自行車展，今年集結來自35個國家、980家國內外企業，共設置3600個展位，展出最新技術突破與市場發展趨勢。

台北國際自行車展展示最新技術與創新產品。（記者徐子苓攝）台北國際自行車展展示最新技術與創新產品。（記者徐子苓攝）

今年展覽以「Ride the Revolution」為主題，包含以4大核心主題： 創新動能、智慧騎乘、永續前行和騎行生態圈，展現全球自行車市場的新世代變革，已吸引來自80多個國家、超過3000位國際買主預先登記參觀，預期將為產業帶來國際商機。

外貿協會表示，隨著全球經濟回穩，自行車市場需求逐步回升，特別是在環保政策與城市騎行基礎建設的推動下，高階自行車、電輔車（E-Bike）及智慧騎行應用的市場需求持續成長，帶動產業邁向高值化、智能化與永續發展。國際市場對於智慧電機系統、AI自動變速技術等高端技術的需求提升，也讓台灣憑藉著精密製造能力與完整供應鏈優勢，成為全球自行車產業的重要樞紐。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財