自行車展前夕首辦封館試乘 最新電輔車亮相

台北國際自行車展首次推出「封館試乘」活動，展示最新技術與創新產品。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕由外貿協會主辦的「2025台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE） 」，即將於3月26日至29日在南港展覽館登場，今年於展前一天舉行國際記者會，並首次推出「封館試乘」活動，邀請來自全球12國的國內外媒體與業界人士，搶先體驗最新技術與創新產品，包含各家業者新推出的電輔車。

試乘活動中，許多國外專注於自行車內容的媒體或自媒體出席，與業者互動交流。現場展出的自行車超過十輛，包含LITZMO的碳纖維車、悅動科技的四輪EasyMotors等。

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台北國際自行車展作為全球排名前二、亞洲最大規模的專業自行車展，今年集結來自35個國家、980家國內外企業，共設置3600個展位，展出最新技術突破與市場發展趨勢。

台北國際自行車展展示最新技術與創新產品。（記者徐子苓攝）

今年展覽以「Ride the Revolution」為主題，包含以4大核心主題： 創新動能、智慧騎乘、永續前行和騎行生態圈，展現全球自行車市場的新世代變革，已吸引來自80多個國家、超過3000位國際買主預先登記參觀，預期將為產業帶來國際商機。

外貿協會表示，隨著全球經濟回穩，自行車市場需求逐步回升，特別是在環保政策與城市騎行基礎建設的推動下，高階自行車、電輔車（E-Bike）及智慧騎行應用的市場需求持續成長，帶動產業邁向高值化、智能化與永續發展。國際市場對於智慧電機系統、AI自動變速技術等高端技術的需求提升，也讓台灣憑藉著精密製造能力與完整供應鏈優勢，成為全球自行車產業的重要樞紐。

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