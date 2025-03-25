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技嘉強攻AI PC商機 筆電銷售目標年增100％

2025/03/25 19:11

技嘉共同總經理林英宇今天指出，隨著今年搭載輝達RTX50系列高階顯卡的全新系列筆電攻市，集團今年的筆電銷售目標預計年增100%。（記者方韋傑攝）技嘉共同總經理林英宇今天指出，隨著今年搭載輝達RTX50系列高階顯卡的全新系列筆電攻市，集團今年的筆電銷售目標預計年增100%。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕顯卡大廠技嘉（2376） 共同總經理林英宇今天指出，隨著今年搭載輝達（NVIDIA）RTX50系列高階顯卡的全新系列筆電攻市，集團今年的筆電銷售目標預計年增100%，預期後續AI PC的價格甜蜜點將約略落在3萬元左右，樂觀看待後續能繼續有成長空間。

技嘉因應AI時代來臨，今年全系列的AI電競筆電均搭載自家開發的「GiMATE AI」助理應用程式，整合大語言模型（LLM），透過一鍵語音（Press and Speak） 操作，智慧最佳化筆電效能、電力管理、音效體驗與隱私防護，簡化使用流程，有助於使用者能夠更直覺地操控筆電，發揮最大生產力與創造力。

從產品線來看，技嘉AI筆電陣容涵旗下AORUS MASTER 18、16 及ELITE 16 旗艦機種，除了導入全新概念設計，同時鎖定輕度電競玩家市場，目標滿足各類使用需求；對此，林英宇說，集團致力於推廣AI PC，希望能將專業的AI 生成式內容以及其所蘊藏的運算威力帶向終端市場。

林英宇提到，集團從今年開始推出自研、自製的AI 助理，真正實踐了AI應用，讓使用者能享受來自 AI 時代所帶來的便利與無窮潛力，同時擁有絕對的隱私性與安全性，「讓筆電不再只是工具，而是一位能夠理解你的智慧夥伴」，目前高階主板產品約有4成利潤，AUROS系列已開始出貨，而AERO、其他A系列產品則將於5月開始出貨。

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