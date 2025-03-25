晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

越南首季3.7萬人出國工作 台灣是第2大雇主國

2025/03/25 19:03

越南官方數據顯示，今年前3個月有超過3.7萬名越南勞工出國工作，台灣為第2大雇主國。（示意圖，歐新社）越南官方數據顯示，今年前3個月有超過3.7萬名越南勞工出國工作，台灣為第2大雇主國。（示意圖，歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕越南官方數據顯示，今年前3個月有超過3.7萬名越南勞工出國工作，其中日本是最大就業市場，吸引約1.9萬名越南勞工；台灣為第2大雇主國，吸引約1.1萬名越南勞工，約佔整體29.9%。

根據越南媒體報導，越南內政部海外勞工管理局稱，根據企業上報的數據，今年前3個月，在國外工作的越南工人總數為37027人，達到2025年計劃的28.4%。

其中，日本市場吸引了18931名勞動者；台灣吸引了11076名勞動者；韓國吸引了4141名勞動者。

報導指出，越南政府2025年的目標是派遣13萬名越南勞工到國外工作。截至目前，經營國外派遣越南勞工的企業數量為505家。

此外，根據海外勞工管理局的數據，到2024年，在國外工作的越南工人總數將達到158588人。2025年的目標是穩定和維持傳統海外勞動力市場，發展和擴大適合越南勞工資格和技能的高收入市場。

指導企業積極儲備勞務資源，做好勞務輸出前職業技能和外語培訓工作，確保所有勞務輸出人員按照勞務輸出國海關、慣例和相關法律規定接受教育和指導。加強保障勞工及企業合法權益工作；為勞工回國後提供諮詢支援、就業推薦。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財