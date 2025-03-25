越南首季3.7萬人出國工作 台灣是第2大雇主國

越南官方數據顯示，今年前3個月有超過3.7萬名越南勞工出國工作，台灣為第2大雇主國。（示意圖，歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕越南官方數據顯示，今年前3個月有超過3.7萬名越南勞工出國工作，其中日本是最大就業市場，吸引約1.9萬名越南勞工；台灣為第2大雇主國，吸引約1.1萬名越南勞工，約佔整體29.9%。

根據越南媒體報導，越南內政部海外勞工管理局稱，根據企業上報的數據，今年前3個月，在國外工作的越南工人總數為37027人，達到2025年計劃的28.4%。

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其中，日本市場吸引了18931名勞動者；台灣吸引了11076名勞動者；韓國吸引了4141名勞動者。

報導指出，越南政府2025年的目標是派遣13萬名越南勞工到國外工作。截至目前，經營國外派遣越南勞工的企業數量為505家。

此外，根據海外勞工管理局的數據，到2024年，在國外工作的越南工人總數將達到158588人。2025年的目標是穩定和維持傳統海外勞動力市場，發展和擴大適合越南勞工資格和技能的高收入市場。

指導企業積極儲備勞務資源，做好勞務輸出前職業技能和外語培訓工作，確保所有勞務輸出人員按照勞務輸出國海關、慣例和相關法律規定接受教育和指導。加強保障勞工及企業合法權益工作；為勞工回國後提供諮詢支援、就業推薦。

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