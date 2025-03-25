全家超商花47元買咖啡 幸運中統一發票1000萬元大獎

全家便利商店本期（114年1-2月）中獎發票，共開出2組特別獎，幸運兒最低只花47元購買Let’s Café大杯冰拿鐵即中獎。（全家提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全家（5903）便利商店本期（114年1-2月）中獎發票共開出2組特別獎，幸運兒最低只花47元購買Let’s Café大杯冰拿鐵即中獎。

全家超商本期特別獎1000萬元共開出2組，獎落「全家」高雄湖內正億店及桃園中壢中央三店。

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特獎200萬元開出1組，獎落於「全家」新竹金湳雅店，幸運得主僅花費48元購買飲品，就將200萬大獎抱回家。

頭獎20萬元則有4位消費者幸運獲得，開出店舖為「全家」平鎮金豐店、桃園武陵店、新竹交大店，及「全家」APP購買。

最低僅花費24元購買飲品阿華田就幸運中獎，其餘中獎發票購買品項也多為礦泉水及飲料等商品。

為了鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，「全家」共開出1組，位於台南永康文化店，幸運得主花費200元左右就幸運抱走100萬大獎。

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