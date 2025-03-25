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中華汽車高層換將 曾鑫城升任總經理

2025/03/25 18:44

中華（2204）汽車總經理換將，今天臨時董事會現任總經理陳昭文（中）以個人生涯規劃申請退休獲准，轉任顧問；總經理遺缺由副總經理曾鑫城（右2）升任，4月1日正式生效。（記者楊雅民攝）中華（2204）汽車總經理換將，今天臨時董事會現任總經理陳昭文（中）以個人生涯規劃申請退休獲准，轉任顧問；總經理遺缺由副總經理曾鑫城（右2）升任，4月1日正式生效。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕中華（2204）汽車總經理換將，今天臨時董事會總經理陳昭文以個人生涯規劃申請退休獲准，將轉任顧問；總經理遺缺由副總經理曾鑫城升任，4月1日正式生效。

曾鑫城在中華汽車任職超過30年，具備車輛產業經營與管理的完整資歷與經驗，對產業趨勢與市場變革有深入洞察，歷任中華汽車企畫GROUP副總經理、東南（福建）汽車代理總經理。

過去，曾主導過多項品牌戰略與產品策略規劃，推動中華汽車國產化與新能源車型的導入與銷售提升；同時，推動企業內部轉型，提升生產效率與市場競爭力，協助中華汽車在市場競爭中站穩腳步。

中華汽車作為國內唯一擁有從設計、開發到產銷完整價值鏈的整車廠，持續提升自主研發能量，投入並支持智慧新能源車發展，協助帶動在地產業和供應鏈轉型升級。

未來，將持續借重曾鑫城豐富的汽車產業經驗，持續深耕中華汽車自主研發成果，開拓多品牌市場機會，以更多元、創新的面貌，帶給顧客更好的產品及服務體驗，並持續為股東及員工創造價值。

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