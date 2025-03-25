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百貨業2月營收受新光三越氣爆衝擊 批發業翻正

2025/03/25 18:30

經濟部統計處今（25）日公布2月批發、零售及餐飲業營業額統計。（統計處提供）經濟部統計處今（25）日公布2月批發、零售及餐飲業營業額統計。（統計處提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部統計處今（25）日公布2月批發、零售及餐飲業營業額統計，零售、餐飲因春節落點不同，雙雙轉為負成長，結束連3個月正成長，零售業中的百貨公司2月營收衰退近2成，抑低零售業整體表現；批發業年增逾2成，由負轉正，主因是機械器具批發業因新興科技應用商機發酵挹注成長。

2月批發業營收1兆478億元，年增24.8%，主因農曆春節落點差異，工作天數較上年同月增加所致。

累計1至2月營收2兆1408億元，創歷年同期新高，年增8.8%。其中機械器具批發業因新興科技應用商機發酵，年增21.2%，寫連14個月正成長。

2月零售業營收3556億元，年減3.8%，主因上年同月適逢春節旅遊購物的消費高峰，在比較基數偏高下，多數業別呈現負成長。

其中百貨公司、布疋及服飾品零售業、量販店分別年減19.3%、21.6%、17%較為顯著；汽機車零售業則因工作天數較上年同月增加，年增20.6%。

對此，統計處副處長黃偉傑表示，綜合因素影響下，零售及批發1、2月表現沒有預期來得好，包括觀光逆差擴大、2月天氣濕冷減少來客潮，以及台中新光三越氣爆案衝擊百貨及餐飲客潮。

黃偉傑續說，今年春節橫跨1月及2月，理應今年受惠於春節假期，但實際上2月卻是呈現月減31.5%，可見台中新光三越氣爆案對百貨營收的衝擊遠大於想像。

累計1至2月零售業營收8015億元，創歷年同期新高，年增1.1%，其中汽機車零售業因部分進口車及電動車交車數增加，年增1.9%。

另受惠年節採購需求，棒球賽事及各地春節活動吸引商圈人潮聚集，帶動便利商店、食品飲料及菸草零售業、藥品及化粧品零售業、超級市場及百貨公司分別年增3.7%、3.9%、6.2%、4.4%及2.1%；布疋及服飾品零售業則因國內精品銷售動能趨緩，年減2.8%。

2月餐飲業營收828億元，年減9.2%，主因農曆春節落點不同所致。

累計1至2月營收1885億元，創歷年同期新高，年增4.1%，其中餐館及飲料店受惠假期的的集客效應，加上春節、情人節、228連假和棒球賽等熱門話題促銷活動，推升外食用餐及熱飲銷售業績，分別年增3.9%及4%。

外燴及團膳承包業亦因跨境旅遊需求持續活絡，推升航空餐點銷售擴增，年增8.4%。

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