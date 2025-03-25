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生技中心成立南部辦公室 三支箭提升南台灣生技產業

2025/03/25 18:27

生技中心今宣布正式成立「生技中心南部辦公室」，協助南臺灣生技業者創造更多機會。圖右二為生技中心董事長涂醒哲。（記者陳永吉攝）生技中心今宣布正式成立「生技中心南部辦公室」，協助南臺灣生技業者創造更多機會。圖右二為生技中心董事長涂醒哲。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕由於國內生技業蓬勃發展，生物技術開發中心（簡稱生技中心，DCB）今天宣布，正式成立「生技中心南部辦公室」，預計4月揭牌營運，生技中心董事長涂醒哲指出，生技中心不只是將技術帶到南部，更要將產業發展能力與在地資源深度整合，共同打造台灣生技產業的新引擎。

涂醒哲表示，透過生技中心南部辦公室的成立，將串聯北部南港軟體園區、國家生技研究園區、台北生技園區以及竹北生技園區成功經驗，建置南北串連之生技廊帶，讓台灣生技產業更具國際競爭力。

此外生技中心南部辦公室的成立，象徵生技中心南台灣布局的關鍵一步，希望透過南北生技產業的串接，為台灣生技產業注入更多創新能量，替南台灣創造更多機會與經濟價值。

生技中心代執行長陳綉暉表示，台灣的生技產業已逐步成熟，北中南各有其發展特色，生技中心期待透過南部辦公室的設立，將生技中心在生醫領域累積之專業與經驗，進一步協助南台灣生技廠商加速產業化。

生技中心將以三支箭全面提升南台灣生技產業。第一是以科技創新、產業發展、人才培育為核心，提供產學研界研究委託、商務推廣一條龍整合服務，加速中南部精準健康或智慧醫療廠商的技術商品化。第二是以生技中心AI藥物開發平台為核心，協助廠商建置AI服務量能，降低廠商研發成本縮短開發時程，加速產品上市。第三是串接大南方智慧健康產業創新平台，對接AMD、NVIDIA等AI國際大廠南部研發中心，進行軟硬整合與場域驗證，形塑南台灣生醫廊帶完整生態系。

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