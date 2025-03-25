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恒耀挾電動車供應商優勢 切入機器人領域

2025/03/25 18:26

恒耀董事長吳榮彬主持法說會。（記者林菁樺攝）恒耀董事長吳榮彬主持法說會。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕車用扣件大廠恒耀（8349）今（25日）舉行法說會，因美系大客戶積極展機器人，恒耀也藉此跨入新領域；恒耀仍看好電動車成長趨勢，在客戶要求下加速海外布局，越南第一期新廠已小批量產，台南新廠則動土興建，兩新廠投產後，估計產值可較目前多50%。

恒耀董事長吳榮彬看好，機器人是未來最大商機，智慧型機器人總數未來可能比人類還多，因美系電動車大廠客戶有人形機器人相關設計，吳榮彬表示，「我們打進去了!」。

恒耀副總許繼文解釋，機器人正在發展中，具備優勢的供應鏈會是電子、汽車兩產業，而恒耀有電子也有汽車客戶，這是「Tier1供應商優勢」，汽車、汽車電子等產業能夠對接機器人產業，恒耀已供應相關金屬零件給客戶，正測試中。

恒耀主力產品為車用扣件，去年燃油車相關佔營收比重約60%、電動車佔營收達到40%，已來到新高，新增品項也多來自電動車，許繼文分析，電動車將分成兩大陣營，包括鎖定自動駕駛發展的美系品牌，要仰賴軟體，中國則是主打新能源車，著重在硬體發展，恒耀兩種都會進行布局。

對今年營運展望，許繼文表示，第一季往常都是淡季，月營收受到春節季節性影響，處於相對低谷，後續要觀察美中歐等三大市場，因中國兩會刺激政策出爐，預期中國景氣可略為回溫，歐洲則待觀察烏俄戰爭是否結束，美國要看川普關稅對於通膨衝擊性，但整體來看，今年後續營運應會逐漸加溫。

恒耀去年營收131.3669億元，年增7.34%；歸屬母公司稅後淨利累計7.3931億元，相較去年成長56.12%；累計EPS 4.27元、成長 55.27%。

恒耀每10年營收約成長3倍，關鍵就是投資驅動成長；吳榮彬透露，恒耀在客戶要求下，2022年底前往越南，這幾年地緣政治關係，更是加速海外布局，台南歸仁新廠也在趕工中。

恒耀越南廠占地近40坪、將分為兩期開發，最高年產能可達到5萬噸，產值約60-70億元。第一期10公頃已測試量產，年產能落在3萬噸，產值約貢獻20-30億元，需要約3年時間爬升，至於台南新廠則視客戶需求調整，今年第三季會較為明朗，待兩座新廠產能全開後，產值將較目前再增50%。

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