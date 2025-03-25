宏致根基深植台灣 桃園新研發總部正式啟用

宏致投資逾20億元建設研發總部大樓，歷經兩年半於今日舉行開幕暨啟用典禮。（宏致提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接元件供應商宏致電子（3605）投資逾20億元建設研發總部大樓，歷經兩年半於今日舉行開幕暨啟用典禮，董事長袁万丁表示，後續希望發揮台灣技術與人才優勢，培養頂尖的產品開發、精密模具設計與製造人才，打造世界級技術團隊，並讓根基深植台灣。

宏致電子研發總部大樓規模為地上8層、地下1層，總樓地板面積達8000坪，採用國際級綠建築標準設計，結合節能環保與現代化技術，保留原生種的綠化林木與雨水回收自然保育功能，管理層致力於提供高效舒適的辦公環境，並符合國際ESG潮流。

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從建築設計理念上，宏致靈感源自連接器結構，融合「精工美學」與「技術創新」，內部空間規劃兼顧研發實驗、智慧製造與企業營運需求，打造「精工中心智慧製造」與「研發總部基地」雙核心，管理層認為，這宛如一對堅實有力雙翼，向全球市場高飛躍進，打造全球連接產業技術基地。

袁万丁說，隨著研發總部大樓啟用，未來產能將提升至原有精工中心的3倍，強化市場供應能力與競爭優勢，同時成為全台唯一具備「一條龍設計與生產」能力的連接器大廠，全面導入即時生產、無人自走車與自動倉儲系統，透過智慧物流與高效生產，提升生產彈性，降低人工作業比例，實現更精準、高效的營運模式。

關於技術方面，宏致近年全力聚焦雲端運算伺服器所需的PCIe Gen 5及Gen 6高速連接器，以及設計、開發從GB200拓展至GB300架構所需的高速連接器，可望確保技術與競爭優勢保持在最貼近原廠委託設計製造商（ODM）與美系客戶的第一線。

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