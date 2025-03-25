臺日無人機聯盟TEDIBOA與JDC簽署合作備忘錄

在經濟部部長郭智輝（中）見證下，台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）協同主席吳秀蕙（左），日本無人機聯盟（JDC）理事長野波健藏（右）簽署產業合作備忘錄（MoU）。（工研院提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕在經濟部推動下，工研院促成「台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）」與「日本無人機聯盟（JDC）」簽署產業合作備忘錄（MoU），期待雙方利用彼此優勢，建立臺日無人機非紅供應鏈，並在防災、救災及自主飛行測試領域合作。

台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）協同主席吳秀蕙更感謝經濟部部長郭智輝近半年來，積極推動無人機整合平台，成立「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，短短六個月的成果遠超過廠商過去十年的努力。

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郭智輝表示，根據國際機構預估，2030年全球無人機市場將達500億美元規模，過去臺灣從組成無人機「國家隊」，在經濟部推動成立「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，更進一步打造臺日無人機「國際隊」，擴大供應鏈合作、集結眾人之力共同打國際盃，這會是最佳的機會。

他說，臺日雙方過去在各個產業就曾有過許多合作的經驗，例如半導體產業，就有很多成功的合作案例。臺灣的強項在於資通訊、半導體與系統整合能力，與日本在精密製造與應用導入的優勢高度互補，相信臺日在過去深厚的合作基礎上，未來共同發展無人機，也會成為最佳典範。

工研院院長劉文雄表示，工研院長期致力於推動臺灣科技創新與國際合作，在台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）所扮演的角色，包括協助發展無人機技術及補足產業缺口、切入供應鏈，以及促成國內產業與國際企業商機媒合。

他說，此次促成JDC與「台灣卓越無人機海外商機聯盟」簽署合作備忘錄，成為策略合作夥伴，攜手發展無人機關鍵技術。JDC理事長野波健藏來臺期間，更交流臺灣廠商，展現實質合作意願，也邀請日本無人機公司ACSL來臺與更多臺灣廠商深入洽談，今天簽約是一個重要的起點，未來合作潛力可期。

台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）協同主席吳秀蕙表示，感謝郭部長成立「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，促成臺灣無人機產業走向國際化，參與美國、歐洲的展覽，吸引全球一流的無人機軟硬體公司來臺交流。讓業者有機會與國際領先企業溝通與對話並建立連結，尤其促成此次與日本無人機最大聯盟JDC的合作。

被外界譽為日本無人機之父、JDC理事長野波健藏表示，臺日同為地震頻繁地區，未來若臺灣發生災害，JDC願第一時間提供支援；若日本有需求也盼台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）能即時協助。

他說，在無人機合作與「非紅供應鏈」重構的契機下，日本政府已編列逾千億日圓無人機預算，臺灣具備優秀的製造實力、完善的電子與資通訊供應鏈，是理想合作夥伴。

野波健藏此次來臺將特別關注臺灣無人機產業在電池、控制器、馬達、無線通訊等關鍵零組件的能量，期待雙方可在系統整合與關鍵技術上形成互補。期許未來臺灣無人機業者能赴日設點，推動雙向合作與產業升級，並強調此次交流將成為臺日無人機合作的重要轉捩點。

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