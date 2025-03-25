IKKA-KY董事長胡湘麒：今年營運維持去年水準

IKKA-KY董事長胡湘麒表示，鼓式電子手煞車（EPB）零件下半年將放量出貨；回生協調剎車系統零件及電動車用動力轉向系統和冷却模組零件預計年底開始出貨，全年營收和獲利可望維持去年水準。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕IKKA-KY（2250）今天舉行法說會，IKKA-KY董事長胡湘麒表示，鼓式電子手煞車（EPB）零件下半年將放量出貨；回生協調剎車系統零件及電動車用動力轉向系統和冷却模組零件預計年底開始出貨，全年營收和獲利可望維持去年水準。

IKKA-KY母公司能率集團3月初宣佈能率（5392）、佳能（2374）、能率亞洲（7777）創投聯手投資美國新創協作機器人公司Mantis Robotics逾200萬美元、取得約5%股權。

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胡湘麒說，IKKA在機器人領域不會缺席，希望藉由集團轉投資Mantis從協作機器人供應鏈佈局，把供應鏈建在台灣，機器人在世界發展日本將是重要市場，IKKA可以協助把機器人賣進日本或長期爭取打進供應鏈。

他說，電動車過去10年的發展過程，未來會發生在機器人身上，未來機器人會像今天的電動車一樣，透露今年下半年IKKA將協助Mantis將產品小量賣進日本市場。

IKKA-KY胡湘麒指出，電子煞車系統（EPB）過去幾年業績有蠻大的成長，IKKA名古屋廠生產的鼓式EPB煞車系統下半年會出貨，今、明兩年會放量成長。

回生協調剎車系統零件及電動車用動力轉向系統和冷却模組零件預計年底開始出貨，明年才會放量，整體而言，今年營收和獲利預估和2024年水準差不多，最大挑戰在中國市場變化。

IKKA2024年合併營收36.62億元，汽車類佔營收比重67.63%、智能生活類17.97%；稅後淨利1.92億元，每股盈餘6.17元，創下歷史新高，董事會通過每股擬配現金股利3.5元及股票0.5元。

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