晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

研調：客戶庫存去化有成 Q2整體DRAM價格跌幅收斂

2025/03/25 17:27

預估第二季整體DRAM價格跌幅將收斂。（資料照）預估第二季整體DRAM價格跌幅將收斂。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕研調機構集邦科技（TrendForce）最新調查指出，因美國對多國祭出新關稅政策，2025年第一季下游品牌廠多採提前出貨因應，帶動供應鏈記憶體庫存去化加速，預估第二季整體DRAM價格跌幅將收斂。

展望第二季，TrendForce表示，預估傳統型（conventional） DRAM價格跌幅將收斂到季減0%至5%，若納入高頻寬記憶體（HBM）計算，受惠HBM3e 12層堆疊逐漸放量，預計均價為季增3%至8%。

TrendForce表示，因應美國可能提高進口關稅，各主要PC代工廠（OEM）要求ODM提高整機組裝量，將加速去化代工廠手中的DRAM庫存。為確保2025年下半年產線供料穩定，庫存水位較低的代工廠可能於第二季提高對DRAM原廠採購量。

從供給端看，TrendForce分析，三星（Samsung）的HBM產品認證進度不如預期，但因製程改造，產能未大量轉回傳統型DRAM，SK hynix著重生產伺服器和手機應用的DRAM，暫時限縮PC DDR5供給。DDR4市場因消費性需求疲弱、中國供應商持續擴產，價格走勢偏弱。整體而言，預估第二季PC DRAM價格將跟前一季持平。

伺服器DRAM，TrendForce表示，北美三大雲端服務業者（CSP）擴大採購通用伺服器，中國主要CSP也聚焦落實AI伺服器，推升伺服器ODM產能利用率，大幅帶動DDR5採購動能，預期2025年第二季出貨位元將明顯成長。

從供給來看，TrendForce說明，原廠大幅轉移DDR4的產能至DDR5，但初期仍有供貨瓶頸。NVIDIA B200、B300系列帶動HBM需求逐季攀升，增添原廠產能調度的挑戰。估計2025年第二季DDR5價格止跌，DDR4跌幅將低於市場預期，整體平均合約價將與第一季持平。

在mobile DRAM部分，TrendForce認為，近期因中國發放手機補貼，高階智慧手機占比略有提升，加上來自PC、伺服器等領域的需求，帶動低功耗DDR5X位元需求增加。低功耗DDR4X因中國業者大規模擴產，供應充足，但受整體市場氛圍影響，第二季跌幅將收斂到季減0%至5%。低功耗DDR5X的整體供應位元雖有提升，仍無法滿足需求，且主力供應商積極營造緊缺氣氛，預估低功耗DDR5X價格將季增0%至5%。

TrendForce表示，預期第二季繪圖型DRAM主要需求將集中於新一代顯示卡GDDR7的備貨，由於整體供應不足，預計GDDR7價格將持平上季或緩跌。GDDR6市場則因DeepSeek開源模型推升需求，跌勢將收斂至3%至8%。從供給來看，GDDR7生產雖已陸續啟動，但供貨情況尚不穩定，唯恐第二季價格續進一步下滑，三大DRAM原廠普遍採取搭售DDR6的策略，以穩定DDR6合約價並加速清理庫存。

TrendForce指出，2025年預期有4G/5G基站擴建、光纖設備升級等新案推動，有助消費型（Consumer）DRAM需求緩步增加，庫存水位健康的採購端，拉貨意願提高，可望讓Consumer DRAM出貨恢復季增。

供給端則因2024年下半年原廠考量庫存壓力、終端產品成長力道不足，開始保守規劃DDR3/4產出，產出已有明顯收斂，近期採購需求回溫後，將推動2025年第二季DDR4合約價季增0%至5%；DDR3因先前庫存較多，在買賣雙方協調下，預料合約價將大致持平第一季。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財