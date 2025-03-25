研調：客戶庫存去化有成 Q2整體DRAM價格跌幅收斂

預估第二季整體DRAM價格跌幅將收斂。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕研調機構集邦科技（TrendForce）最新調查指出，因美國對多國祭出新關稅政策，2025年第一季下游品牌廠多採提前出貨因應，帶動供應鏈記憶體庫存去化加速，預估第二季整體DRAM價格跌幅將收斂。

展望第二季，TrendForce表示，預估傳統型（conventional） DRAM價格跌幅將收斂到季減0%至5%，若納入高頻寬記憶體（HBM）計算，受惠HBM3e 12層堆疊逐漸放量，預計均價為季增3%至8%。

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TrendForce表示，因應美國可能提高進口關稅，各主要PC代工廠（OEM）要求ODM提高整機組裝量，將加速去化代工廠手中的DRAM庫存。為確保2025年下半年產線供料穩定，庫存水位較低的代工廠可能於第二季提高對DRAM原廠採購量。

從供給端看，TrendForce分析，三星（Samsung）的HBM產品認證進度不如預期，但因製程改造，產能未大量轉回傳統型DRAM，SK hynix著重生產伺服器和手機應用的DRAM，暫時限縮PC DDR5供給。DDR4市場因消費性需求疲弱、中國供應商持續擴產，價格走勢偏弱。整體而言，預估第二季PC DRAM價格將跟前一季持平。

伺服器DRAM，TrendForce表示，北美三大雲端服務業者（CSP）擴大採購通用伺服器，中國主要CSP也聚焦落實AI伺服器，推升伺服器ODM產能利用率，大幅帶動DDR5採購動能，預期2025年第二季出貨位元將明顯成長。

從供給來看，TrendForce說明，原廠大幅轉移DDR4的產能至DDR5，但初期仍有供貨瓶頸。NVIDIA B200、B300系列帶動HBM需求逐季攀升，增添原廠產能調度的挑戰。估計2025年第二季DDR5價格止跌，DDR4跌幅將低於市場預期，整體平均合約價將與第一季持平。

在mobile DRAM部分，TrendForce認為，近期因中國發放手機補貼，高階智慧手機占比略有提升，加上來自PC、伺服器等領域的需求，帶動低功耗DDR5X位元需求增加。低功耗DDR4X因中國業者大規模擴產，供應充足，但受整體市場氛圍影響，第二季跌幅將收斂到季減0%至5%。低功耗DDR5X的整體供應位元雖有提升，仍無法滿足需求，且主力供應商積極營造緊缺氣氛，預估低功耗DDR5X價格將季增0%至5%。

TrendForce表示，預期第二季繪圖型DRAM主要需求將集中於新一代顯示卡GDDR7的備貨，由於整體供應不足，預計GDDR7價格將持平上季或緩跌。GDDR6市場則因DeepSeek開源模型推升需求，跌勢將收斂至3%至8%。從供給來看，GDDR7生產雖已陸續啟動，但供貨情況尚不穩定，唯恐第二季價格續進一步下滑，三大DRAM原廠普遍採取搭售DDR6的策略，以穩定DDR6合約價並加速清理庫存。

TrendForce指出，2025年預期有4G/5G基站擴建、光纖設備升級等新案推動，有助消費型（Consumer）DRAM需求緩步增加，庫存水位健康的採購端，拉貨意願提高，可望讓Consumer DRAM出貨恢復季增。

供給端則因2024年下半年原廠考量庫存壓力、終端產品成長力道不足，開始保守規劃DDR3/4產出，產出已有明顯收斂，近期採購需求回溫後，將推動2025年第二季DDR4合約價季增0%至5%；DDR3因先前庫存較多，在買賣雙方協調下，預料合約價將大致持平第一季。

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