商億-KY擬併購柬埔寨戶外家具Homeyard Casual

商億-KY（8482 ）近期與柬埔寨戶外家具有限公司Homeyard Casual （Cambodia） Co., Ltd簽署合作備忘錄，在此合作架構下，商億將持有柬埔寨戶外家具公司51%的股權。（取自商億官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕迎美國關稅戰轉單商機，商億-KY（8482 ）近期與柬埔寨戶外家具公司Homeyard Casual （Cambodia） 簽署合作備忘錄，在此合作架構下，商億將持有Homeyard Casual 51%的股權。

商億表示，商億目前主要生產室內家具產品，隨著未來公司完成收購柬埔寨戶外家具有限公司，加入了戶外家具產品線，完善一站式購足服務，可增加客戶訂單規劃便利性及客戶黏著度。

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雙方將透過合作，完善公司產品線，且未來商億將帶入既有客戶，例如美國前十大品牌客戶，擴大生產規模，充分達到1+1大於2的綜效，柬埔寨Homeyard Casual戶外家具公司預計產值約為5000萬美元、新台幣換算約為16.5億元，預估在併購之後為商億營收成長再添新動能。

隨著美國-川普總統針對多個國家陸續課徵關稅，例如:對中國再度加徵10%關稅、使得當前美國對中關稅已升至45%，以及加拿大、墨西哥、歐盟等國課徵25%關稅，加上未來越南可能面臨的301條款調查，迫使既有生產基地加速轉向其他國家生產。

商億的柬埔寨生產基地經過數年優化，在美國關稅大旗下，具有先天成本優勢，使得當前美系大客戶正積極爭取產能，後續公司將持續提升稼動率以滿足美系客戶的搶單。

雖然商億2月受限於中國春節假期，僅剩約3周的工作天期，但2025年起商億受惠於美系客戶積極搶單，隨著稼動率持續優化，未來將朝向過往高峰水準靠攏，公司有信心在此併購下，能充分發揮一站式購足的綜效，營收獲利可望進一步提升。

除了既有美國市場之外，也為開拓歐洲新市場奠定穩固基礎，隨著俄烏戰爭出現停火曙光、經濟活動逐漸復甦，預期歐洲市場也將成為商億未來的營運動能。

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