晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

商億-KY擬併購柬埔寨戶外家具Homeyard Casual

2025/03/25 17:13

商億-KY（8482 ）近期與柬埔寨戶外家具有限公司Homeyard Casual （Cambodia） Co., Ltd簽署合作備忘錄，在此合作架構下，商億將持有柬埔寨戶外家具公司51%的股權。（取自商億官網）商億-KY（8482 ）近期與柬埔寨戶外家具有限公司Homeyard Casual （Cambodia） Co., Ltd簽署合作備忘錄，在此合作架構下，商億將持有柬埔寨戶外家具公司51%的股權。（取自商億官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕迎美國關稅戰轉單商機，商億-KY（8482 ）近期與柬埔寨戶外家具公司Homeyard Casual （Cambodia） 簽署合作備忘錄，在此合作架構下，商億將持有Homeyard Casual 51%的股權。

商億表示，商億目前主要生產室內家具產品，隨著未來公司完成收購柬埔寨戶外家具有限公司，加入了戶外家具產品線，完善一站式購足服務，可增加客戶訂單規劃便利性及客戶黏著度。

雙方將透過合作，完善公司產品線，且未來商億將帶入既有客戶，例如美國前十大品牌客戶，擴大生產規模，充分達到1+1大於2的綜效，柬埔寨Homeyard Casual戶外家具公司預計產值約為5000萬美元、新台幣換算約為16.5億元，預估在併購之後為商億營收成長再添新動能。

隨著美國-川普總統針對多個國家陸續課徵關稅，例如:對中國再度加徵10%關稅、使得當前美國對中關稅已升至45%，以及加拿大、墨西哥、歐盟等國課徵25%關稅，加上未來越南可能面臨的301條款調查，迫使既有生產基地加速轉向其他國家生產。

商億的柬埔寨生產基地經過數年優化，在美國關稅大旗下，具有先天成本優勢，使得當前美系大客戶正積極爭取產能，後續公司將持續提升稼動率以滿足美系客戶的搶單。

雖然商億2月受限於中國春節假期，僅剩約3周的工作天期，但2025年起商億受惠於美系客戶積極搶單，隨著稼動率持續優化，未來將朝向過往高峰水準靠攏，公司有信心在此併購下，能充分發揮一站式購足的綜效，營收獲利可望進一步提升。

除了既有美國市場之外，也為開拓歐洲新市場奠定穩固基礎，隨著俄烏戰爭出現停火曙光、經濟活動逐漸復甦，預期歐洲市場也將成為商億未來的營運動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財