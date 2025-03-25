2025全球旅遊最安全國家！台灣高居第4 「這國」最危險

2025年全球最安全旅遊國家排名出爐，台灣排在第4名。（資料照，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕到國外旅遊，當地治安是否安全是很大考量因素之一，2025年全球最安全旅遊國家排名出爐，在全球146個國家和地區中，台灣以第4名排在全球前段班，第1名則是歐洲最小領土國家之一的安道爾（Andorra），至於世界上最危險的旅遊國家則是委內瑞拉。

《每日郵報》報導，線上資料庫Numbeo在2025年進行「安全指數」評分，對全球146個國家和地區進行評比，評估國家的整體犯罪水平。「安全指數」綜合評分內容涵蓋居民和遊客在白天及夜間行走時的安全感、兇殺、搶劫、性侵犯和人身攻擊、騷擾、歧視、財產犯罪等，滿分為100分。

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2025年最新排名中，歐洲國安道爾（Andorra）榮登全球最安全國家榜首，得分高達84.7分。緊接在後的是中東與東亞國家，包括阿拉伯聯合大公國（第2名）、卡達（第3名）、台灣（第4名），以及阿曼（第5名）。

台灣以82.9分排名第4，報告指出，台灣的暴力犯罪和盜竊率相對較低，2018年每10萬居民報告的犯罪率為1207起，其中只有2.3起是兇殺案，遠低於全球平均水準。

然而，這報告對「英國」、「美國」來說並不是一個好消息，它們分別排在第87名，安全得分為51.7，以及第89名，安全得分為50.8。

世界上最危險的旅遊國家是委內瑞拉，排名第146位，安全得分僅19.3。

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