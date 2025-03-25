童子賢：核廢料不是妖魔鬼怪 台灣應有信心使用核電

童子賢認為，台灣應有信心安全地使用核能。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕台灣玉山科技協會、李國鼎科技發展基金會今天主辦「《2025國鼎論壇》能源永續論壇——全球新能源趨勢下台灣的轉型策略」，和碩（4938）董事長童子賢出席時再度提及核能應作為優良的能源選項之一，畢竟地球上原本就存在放射性物質，核廢料不是被製造出來的妖魔鬼怪，台灣應有信心安全地使用核能。

童子賢認為，風力、太陽能等間歇性發電的綠色能源，需要相當智慧的電網、儲能系統調動電力供應，以滿足天候不如預期當下的用電需求，相較之下，核能的特性之一就是電力供應平穩，倘若台灣欲將核電的規模擴大2倍至3倍，依現有的核一廠至核四廠的用地就可容納充足的發電機組，不需要使用其他額外的土地。

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童子賢觀察，台灣地狹人稠、寸土寸金，目前相關發展太陽能的用地負擔已達到德國的2倍，核能相對經濟實惠，至於外界高度關注核電的安全性，「我們不會笨到，如果旁邊有一個東西會造成核汙染，我們還要去忍受它」，綜觀過去40年材料科學的進步與突破，帶動核電廠的技術創新，台灣應有信心採用最新的核電技術，進而追隨全世界的能源潮流。

童子賢說，即便最新的碳捕捉技術能夠有效地減少燃煤、燃氣時產生的二氧化碳，但仍舊會把發電成本往上墊高，且相對於二氧化碳氣體的散逸性質，核能發電產生的放射性廢料便於負責任地集中處理，何況地球幾十億年來本就存在放射性物質，「並不是核電廠創造妖魔鬼怪」。

關於美國在台協會處長谷立言（Raymond F. Greene）近日提到，美國有能力偉台灣提供可靠能源，包括核能在內，對此，童子賢笑稱「谷立言的發言是很好的業務，為MAGA（讓美國再次偉大（Make American Great Again）做推銷」，童說，「但是讓我們先回到現實的情況，我們的狀態是，台灣必須要先修法、文化能夠過關，才談得上擴張新的核能的來源。」

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