台電虧損，綠電業者喊冤「化石燃料成長高漲才是主因」。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕近期電價漲聲再度響起，市場將矛頭指向是因台電「高價」收購綠電所致；太陽光電永續協會統計，當前大型地面型光電業者約有98%以上將綠電轉售給民間企業，幾乎沒有進入台電躉購系統，請外界勿以訛傳訛。

太陽光電永續協會直指，台灣電力仍以進口的石化燃料為大宗，佔比約80%。自從烏俄戰爭開打，導致化石燃料成本高漲，才是台電大幅虧損的主因，從台電財報上來看，太陽能電力僅佔5%不到，2024年台電採購綠電金額不到15億元，佔台電支出微乎其微，外界指控明顯偏離事實。

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此外，太陽光電永續協會也說，台電採購太陽能的費率逐年下調，以2025年來說，台電收購地面型太陽光電的躉購電價，每度約為3.5元左右，與現在市電的平均電價約3.4元相差無幾，光電業者早已不會將太陽能電力賣給台電，而是轉售給急需再生能源的半導體業者。

協會指出，台灣是出口導向的國家，當半導體業的大客戶Apple、Google、NVDIA等紛紛加入RE100（再生能源使用100%）行列時，台灣半導體業者為了符合全球品牌大廠的需求，也必須使用再生能源，因此，半導體業對再生能源的需求比台灣任何產業迫切，根據觀察，國內售電業已超過90家，全力媒合企業採購太陽能光電，綠電賣給台電的比重非常低。

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