牌照稅4/1開徵 今年開徵841萬輛、稅額665億

2025年使用牌照稅將於4月1日開徵，繳納截止日至4月30日止。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部表示，2025年使用牌照稅將於4月1日開徵，繳納截止日至4月30日止。根據統計，今年全國開徵車輛計841萬5886輛，開徵稅額約665億8519萬元；相較於2024年開徵車輛數823萬1699輛，開徵稅額約661億4255萬元，分別增加18萬4187輛及4億4264萬元，分別成長2.2%及0.7%。

根據統計，今年六都使用牌照稅開徵車輛數計564萬5882輛，開徵稅額約452億4809萬元，占全國開徵車輛數比率67%，開徵稅額比率68%。其中台中市開徵車輛數116萬2816輛，開徵稅額約94億9927萬元，占全國開徵車輛數比率13.8%，開徵稅額比率14.3%，開徵車輛數與開徵稅額皆居六都之冠；其餘非六都縣市開徵車輛數277萬4輛，開徵稅額約213億3710萬元，占全國開徵車輛數比率33%，開徵稅額比率32%。

請繼續往下閱讀...

財政部指出，目前各地方政府均對電動車免徵使用牌照稅至2025年12月31日止，截至2025年2月底，全國完全以電能為動力的電動汽車有9萬7619輛，免徵金額約25億320萬元，車輛數較2024年同期成長64.8%。

2025年使用牌照稅繳款書將於3月下旬由各地方稅稽徵機關陸續寄發，繳納期限為4月1日至4月30日止，財政部表示，納稅義務人如對繳款書所載稅額有疑義，可以利用繳款書上的聯絡電話或免付費電話「0800-000321」向各地方稅稽徵機關洽詢。

財政部提醒，納稅人若逾期繳納，每逾3日將按滯納數額加徵1%滯納金，最高加徵至10%；超過30日仍未繳納，地方稅稽徵機關會移送法務部行政執行署強制執行。民眾若有繳稅困難情形，請於繳納期間逕洽車籍所在地的地方稅稽徵機關詢問是否符合申請延期或分期繳納規定，以維護自身權益。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法