不想成為對等關稅箭靶 印度「用230億保護660億美元」

印度政府考慮對來自美國230億美元進口商品削減關稅，換取對美國總額660億美元的出口保障。圖為印度總理莫迪和美國總統川普。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國川普總統採行對等關稅（reciprocal tariffs）巨棒壓力下，印度政府考慮對來自美國230億美元進口商品削減關稅，換取對美國總額660億美元的出口保障。川普的對等關稅計畫最快4月將會上路。

兩名政府消息人士稱，美印兩國正在談判的貿易協議第一階段中，印度願意對價值230億美元的超過一半美國進口產品削減關稅，這是多年來的最大幅度降稅，旨在抵禦互惠關稅。美國總統川普將於4月2日對全球徵收對等關稅，南亞國家希望減輕這項政策的影響。

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兩位知情的政府消息人士向路透透露，新德里政府在內部分析中估計，此類互惠關稅將影響其對美國出口總額的87%，價值660億美元。

消息人士表示，根據該協議，印度願意降低對其進口的55%美國商品徵收的關稅，目前這些商品的關稅稅率為5%至30%。其中一位消息人士稱，針對這類商品，印度準備對從美國進口的價值超過230億美元的商品「大幅」降低關稅，甚至完全取消部分關稅。

印度貿易部、總理辦公室和政府發言人沒有回覆評論。

世界貿易組織的數據顯示，總體而言，美國貿易加權平均關稅約為2.2%，而印度為12%。美國對印度的貿易逆差為456億美元。

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