房貸餘額1年暴增逾1兆 央行降速避免房市成失速列車

根據房仲業者彙整，去年一整年全國房貸餘額暴增1.05億元。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕全國房貸餘額一年暴增逾1兆元，根據房仲業者彙整，去年一整年全國房貸餘額暴增1.05億元，對比2016至2018年、3年房貸餘額增加0.85兆元，顯見去年房貸餘額增速太猛、太急，迫使央行不得不祭出第七波選擇性信用管制，為整體房市降速，避免成為失速列車。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房貸餘額快速增加，影響主因包括房市交易熱絡，同時間預售案的完工量也大，導致申請房貸量大增，加上房價已經高漲，每戶需要申請的房貸金額變多，不過增速實在是太快，央行為避免資金過度往不動產傾斜，倘若失控恐釀成更大的金融危機，因此趕快要求銀行踩煞車，希望房市可以逐漸冷靜軟著陸，但房產業者反應則兩極，有的說政策打房，但也有業者說央行是救房避免房市泡沫。

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去年部分銀行房貸接近滿水位

根據統計顯示，2015年底國內購置住宅貸款房貸餘額為6.1兆元，到2018年底才增加到7兆元，2020年底增加到8兆元，也經歷將近2年的時間，2022年底則增加到9.4兆元，2023年底則是達到10兆元，不過之後僅僅一年時間就增加1兆元，到2024年底就達到11兆元，這中間陸續有銀行放款接近滿水位。

曾敬德指出，現在銀行仍謹慎放款，加上過去一段時間放出去的房貸金額不少，陸續有民眾發現寬限期到期後想要展延，也不如以前容易，銀行也想要快點回收房貸本金，整體房貸環境今年還是偏緊的基調不變。

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