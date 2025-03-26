晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台股今日重點

2025/03/26 07:04

週二（25日）加權指數漲166.55點，收2萬2273.19點。（彭博資料照）週二（25日）加權指數漲166.55點，收2萬2273.19點。（彭博資料照）

1.台股週二（25日）在台積電（2330）開盤大漲17元，指數跳空漲162.73點，以2萬2269.37點開出，在電金傳齊揚，指數開高走高，漲308點，來到22414點，不過，隨著金融與傳產翻黑，及台積電漲勢收斂，終場指數漲166.55點，收2萬2273.19點。

2.外資高盛下調AI伺服器市場展望，也全線下調了多家台灣AI伺服器供應鏈的獲利預測和目標價，包括廣達（2382）、鴻海（2317）、緯創（3231）、奇鋐（3017）、雙鴻（3324）等。值得注意的是，這5家供應鏈廠中，僅廣達（Quanta）一家的評級被下調至「中性」，目標價下修幅度也是最大、達21％。其他4家供應鏈的目標價下修幅度則介於7-13％，但評級仍為買入。

3.矽晶圓大廠環球晶（6488）25日宣布順利完成總額6000萬丹麥克朗（約新臺幣2.7億元）的綠色融資，由法國東方匯理銀行擔任綠色融資發行機構（Green Agent），此綠色融資的資金將全數投入環球晶丹麥子公司Topsil，用以支持Topsil建設太陽能電廠，邁向晶綠色製造的另一里程碑。

4.中華（2204）汽車總經理換將，今天臨時董事會總經理陳昭文以個人生涯規劃申請退休獲准，將轉任顧問；總經理遺缺由副總經理曾鑫城升任，4月1日正式生效。

5.群益金融集團舉辦「2025年第二季投資展望說明會」，群益投顧總經理范振鴻指出，美國川普政府對全球關稅戰引發美國經濟成長趨緩疑慮衝擊台股，第二季台股有機會利空鈍化出現反彈，整體而言，權值股相對題材股弱勢，資金移轉個股表現差異大，看好軍工、原物料、AI應用、機器人、航運與高股息，預估2025年全年台股指數為20000至25000點上下震盪。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財