週二（25日）加權指數漲166.55點，收2萬2273.19點。（彭博資料照）

1.台股週二（25日）在台積電（2330）開盤大漲17元，指數跳空漲162.73點，以2萬2269.37點開出，在電金傳齊揚，指數開高走高，漲308點，來到22414點，不過，隨著金融與傳產翻黑，及台積電漲勢收斂，終場指數漲166.55點，收2萬2273.19點。

2.外資高盛下調AI伺服器市場展望，也全線下調了多家台灣AI伺服器供應鏈的獲利預測和目標價，包括廣達（2382）、鴻海（2317）、緯創（3231）、奇鋐（3017）、雙鴻（3324）等。值得注意的是，這5家供應鏈廠中，僅廣達（Quanta）一家的評級被下調至「中性」，目標價下修幅度也是最大、達21％。其他4家供應鏈的目標價下修幅度則介於7-13％，但評級仍為買入。

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3.矽晶圓大廠環球晶（6488）25日宣布順利完成總額6000萬丹麥克朗（約新臺幣2.7億元）的綠色融資，由法國東方匯理銀行擔任綠色融資發行機構（Green Agent），此綠色融資的資金將全數投入環球晶丹麥子公司Topsil，用以支持Topsil建設太陽能電廠，邁向晶綠色製造的另一里程碑。

4.中華（2204）汽車總經理換將，今天臨時董事會總經理陳昭文以個人生涯規劃申請退休獲准，將轉任顧問；總經理遺缺由副總經理曾鑫城升任，4月1日正式生效。

5.群益金融集團舉辦「2025年第二季投資展望說明會」，群益投顧總經理范振鴻指出，美國川普政府對全球關稅戰引發美國經濟成長趨緩疑慮衝擊台股，第二季台股有機會利空鈍化出現反彈，整體而言，權值股相對題材股弱勢，資金移轉個股表現差異大，看好軍工、原物料、AI應用、機器人、航運與高股息，預估2025年全年台股指數為20000至25000點上下震盪。

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