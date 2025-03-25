鋼鐵人成廢鐵！投信暴砍1.81萬張 中鋼、大成鋼暴量下殺

投信暴砍1.81萬張，中鋼、大成鋼暴量下殺（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股週二（25日）在法人力挺，指數上漲166點，而投信更是連3買，今買超34.77億元，不過，鋼鐵股則淪為大苦主，大成鋼與中鋼遭暴砍1.81萬張，位居賣超前2大。

其中又以大成鋼最慘，不僅投信連4賣，今更一舉砍出1.19萬張，受投信大開殺戒衝擊，股價開低走低，摜破50元大關，終場跌3.9%，收49.3元，失守月線，成交量放大到4.22萬張。

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至於中鋼今股價開高走低，在投信倒貨6212張下，終場股價跌2.53%，收23.1元，成交量放大到3.81萬張。

投信賣超前10大個股，依序為大成鋼（2027）1萬1918張、中鋼（2002）6212張、宏碁（2353）4029張、臺企銀（2834）3521張、寶成（9904）3015張、正新（2105）2796張、華新（1605）2610張、仁寶（2324）2493張、東元（1504）2440張、大聯大（3702）2155張。

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