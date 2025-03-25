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補貼台電虧損重於「還稅於民」？ 郭智輝：盼獲適當補償

2025/03/25 16:24

經濟部長郭智輝表示，長期民生電價凍漲導致台電負債，盼能得到較好的補償。 （記者廖家寧攝）經濟部長郭智輝表示，長期民生電價凍漲導致台電負債，盼能得到較好的補償。 （記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕國民黨籍立委提案修法還稅於民。經濟部長郭智輝對此表示，台電近年來因承擔緩和通膨政策任務，長期民生電價凍漲導致負債，近年吸收鉅額電價成本，盼能得到較好的補償。

談及台電預算撥補窘境，郭智輝今出席「2025能源永續論壇」前受訪表示，台電因凍漲所致的負債，經濟部與台電當然希望能得到好的補償。

媒體關切台積電本月31日將在高雄舉辦2奈米廠擴產典禮，郭智輝是否受邀出席？郭智輝僅回應，以台積電受邀名單為主。

另產業界期盼使用核電，學者憂心核廢料處置問題，郭智輝表示，核廢料如何處理的方法，歡迎大家提供意見。

郭智輝為能源永續論壇致詞時表示，AI等產業發展驅動電力成長，我國能源政策以減碳為優先、淨零為目標，並推動深度節能和多元綠能，提升能源使用效率，同時擴建再生能源、科技儲能及強韌電網等工作。

郭智輝表示，將持續推動離岸風電、太陽光電等成熟再生能源技術的進度，並開發地熱、小水力發電，同時布局氫能、生質能和海洋能等前瞻能源技術，開啟台灣未來自主能源的新選項。

郭智輝表示，因應再生能源開發挑戰，經濟部已強化跨部會機制，加速解決土地、資金投入等議題，並提供明確政策誘因鼓勵民間參與。

郭智輝也重申，面對各類新能源技術發展，政府持開放態度，視國家發展情勢關注科技發展並適時導入。

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