全球關稅貿易戰掀隱憂 求職網：勞資雙方景氣樂觀度創新低

yes123求職網調查，勞資雙方景氣樂觀度創新低。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕近期全球掀起關稅貿易戰，各大產業持續面臨缺工潮，加上電價恐將調漲引發通膨隱憂，根據yes123求職網調查，與今年第1季相較，無論企業主或勞工，對第2季景氣的展望，樂觀度明顯下滑，其中前資方樂觀度為近9季新低，勞方樂觀度則為5季最低點。

yes123求職網日前進行「蛇年第2季景氣暨勞動市場趨勢調查」，調查結果發現，與今年第1季相比，展望第2季景氣，企業樂觀度即使還有50.2%持平，但樂觀的比例為32.5%，悲觀的佔17.3%。yes123求職網分析歷史數據表示，資方對前景看法轉趨保守，也讓「樂觀度」創下9季以來新低。

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勞工方面，對於蛇年第2季景氣，上班族依舊小心面對，約有60.2%持平，樂觀的佔22.2%，悲觀看待的有17.6%，「樂觀度」也回落到5季以來最低點。

對此數據，yes123求職網發言人楊宗斌解讀，全球地緣政治衝突恐將導致關稅提高，使得資方對今年第二季的景氣，無法過度樂觀看待。特別是外銷導向的廠商，更是憂心未來接單可能受貿易戰影響；所幸對於內需導向公司來說，預估目前消費力道尚未轉弱，自4月初清明連假，可維持到5月下旬的端午連假。

楊宗斌認為，勞工仍持續面臨通膨吃掉薪資調幅的困境，上班族保持高度危機意識，若有任何企業裁員減薪、無薪假風聲，都可能影響到職涯規劃；特別若處於「物價漲、薪水卻不漲」的職場環境，恐怕難有過度樂觀的預期心理。

「蛇年第二季景氣暨勞動市場趨勢調查」是由yes123求職網於2025年3月6日到3月19日，以網路問卷進行抽樣調查，調查目前有正職工作的會員，會員有效問卷共1322份，信心水準為95%，誤差值為正負2.7%。至於企業有效問卷共1086份，信心水準為95%，誤差值為正負2.96%。

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