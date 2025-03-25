房價看法轉空 七都成交議價率12％以上 成交占比拉高

永慶房產集團業務總經理葉凌棋預估，全國上半年買賣移轉棟數、年衰退17%至23%。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房價看法已由多轉空。根據房仲業者發布最新房市趨勢報告，第二季看跌比率拉高至43%，相較1年前、2024年第三季看跌比率僅9%，僅1年看跌比率大幅增加34個百分點。

根據永慶房產集團針對自家網路會員調查，第二季看跌比率相較前一季再增加10個百分點，永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，去年下半年銀行房貸緊縮、9月央行又祭出第七波選擇性信用管制，直接扭轉民眾對房價上漲預期心態，甚至已由多轉空。

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而此次永慶房產集團更首度發布七都中古屋成交議價率變化，永慶房產集團業務總經理葉凌棋指出，今年1至2月，七都成交議價率12%以上的交易量占比明顯拉高，甚至教央行第七波信用管制前的去年6至7月，還增長3成，因此，他認為，有感降價才能有效拉高成交機率。

去年11、12月 七都總價兩千萬內成交占比逾5成

至於，第七波信用管制後的七都主力成交總價帶，去年11至12月均以總價兩千萬元以內交易占比高，均逾5成，反觀超過豪宅限貸令門檻的房屋則交易占比全面下滑，凸顯目前房市買氣是以自用需求為主。

對於上半年整體房市買氣看法，葉凌棋認為，房貸仍緊縮、信用管制未解除，房市買氣明顯降溫，預估今年上半年全國買賣移轉棟數很大機率落在13.6萬至14.6萬棟間，年減幅17%至23%。

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