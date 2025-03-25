大眾控全力聚焦AI光模組 大馬新廠2階段量產

大眾控董事長簡民智看好公司在AI伺服器光通訊模組的事業發展大有可為。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕大眾控（3701）受惠於切入輝達（NVIDIA）GB系列AI伺服器供應鏈，管理層已掌握下游需求強勁的光通訊模組傳輸訂單，同時為因應美中貿易戰，集團旗下馬來西亞新山廠一期工程預計8月量產出貨，二期工程將於明年12月小量試產、2027年首季正式放量，全力聚焦800G、1.6T、3.2T規格新品。

大眾控自2008年起從事初階光通訊模組事業，至2020年從事電芯貼片封裝，產品規格自1.25G一路升級至800G，自2022年至2024年切入裸晶封裝，規格落於800G至1.6T，今年起展開類半導體的板上晶片光電共合封裝，鎖定3.2T規格，通吃全球前2大美中客戶，推升合併毛利率約略升至15%至18%，管理層預估此區塊營收2年後成長1倍、4年後再度翻倍。

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大眾控有鑑於現階段的產能未能完全滿足下游需求，斥資5000萬美元（約新台幣16億5275萬元）揮軍馬來西亞新山設廠，強化當地緯穎（6669）、勤誠（8210）等台廠組成的AI伺服器供應鏈，一期工程本月開始展開備料，5月將進入新品試產導入量產階段（NPI），7月驗證與測試產線，7月中旬正式展開導入量產階段。

此外，大眾控新山二期工程今年3月已進入搭建期，10月開始會將機器設備陸續移入，12月開始進入調整期，明年4月開始備料、7月新品試產導入量產、10月驗證與測試產線，12月正式導入量產。大眾控董事長簡民智說，公司去年營收132億元，其中光通訊佔48%，工控與汽車22%，航海電子16%，衛星應用9%，智慧城市5%，今年總營業額可與去年約略相當。

簡民智提到，集團過去承接的各式規格光通訊模組都屬於資料中心客戶訂單，未來在OpenAI、DeepSeek推動之下，將顯著改變資料中心服務於串流產業的形式，轉型之後的產值規模會比過去高出2至3倍。看好未來5年大型雲端服務供應商將持續帶動整體AI產業發展，在AI應用百花齊放之下，後續5至10年可望由中小型規模企業的商務需求接棒。

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