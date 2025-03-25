名師解盤》容逸燊：大盤量縮 靜待4月對等關稅出爐

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊

美股昨天進行反彈走勢，川普宣布對汽車、半導體、製藥相關產業，關稅可以有彈性，4月2日對等關稅應該會如期實施，但台股目前是量能持續萎縮，量縮等待清明連假過後，關稅決議出爐，包含台積電未來是不是會接手英特爾爛攤子疑慮，都造成市場上面資金縮水，短線指數在22400點以上壓力較為沉重，如果量能持續復甦的話，將會等待4月清明連假過後，後續變盤的機會，近期強勢族群在電子股和非電子股來回震盪，昨天強勢的軍工股今天明顯拉回，未來台灣的軍費占GDP比重，將來到3%甚至以上，德國通過二戰以來軍費上限的法案，未來對於軍費支出將會逐步提升，讓全球軍工類股消息面影響走強，萊茵金屬等軍工股也大漲，未來電子股休息時候，可以同樣注意在非電族群表現。

另外則是聯發科走勢，已經接近前高位置，AI伺服器今年上半年出貨量，持續遭到外資下修，比較密集出貨應該會落在下半年，IP以及ASIC相關的產業，有利於在電子業空窗期，進入這樣的反彈走勢，今天盤中3661世芯在高價股開始轉強，連帶帶動3443創意以及3035智原。另外記憶體族群連續3天拉回修正，指標南亞科接近月線附近支撐，記憶體族群在第2季之前仍有報價看漲預期心理，只是因為台股近期持續量能萎縮，所以容易造成個股輪動速度較快，建議看好的電子股可以趁量縮拉回時進行布局，目前電子股占大盤比重只有60%左右，所以在早盤10點之前，比較當沖量能行情，10點過後常出現拉回修正狀況，建議大家在進場時機點拿捏，如果短線進出可以注意早盤的高點進行調節，如果是波段交易的話，可以在尾盤或是接近22000點附近，進行進場，目前指數持續在區間震盪，等待台積電能夠突破僵局，站上1000元後，才會有明顯行情。

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