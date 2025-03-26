全球市場進入降息循環 00982B ETF鎖定投資級長債機會

美國總統川普的關稅政策與通膨發展的不確定性，讓全球金融市場波動加劇，投資人風險意識提升，避險需求升溫。（示意圖，彭博）

〔記者吳滋雅／台北報導〕美國總統川普的關稅政策與通膨發展的不確定性，讓全球金融市場波動加劇，投資人風險意識提升，避險需求升溫。美國聯準會（Fed）在最新FOMC會議上維持利率不變，使市場對降息的預期持續發酵，最快可能於5月啟動寬鬆政策。

在此背景下，投資級長期公司債成為市場矚目的資產類別，其中，富蘭克林華美投信即將於4月7日公開募集「富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF（00982B）」，提供收益穩健、抗震能力強的長線投資機會。該ETF聚焦BBB級長天期投資級公司債，鎖定6.15%高殖利率，並導入收益平準金機制，確保配息穩定，為長期收益型投資人打造更具吸引力的配置選擇。

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根據歷史數據，過去五次主要降息周期中，長年期投資級公司債的平均年化報酬率達9%，明顯優於美國公債的4%與一般投資級債的6%。當利率進入下降趨勢，長債價格通常隨之上漲，為投資人帶來資本利得與穩定息收的雙重收益。因此現階段布局長期公司債，正處於精準切入市場主升段的時機點。

00982B ETF鎖定20年期以上BBB級投資級公司債，透過追蹤ICE 20+ Year BBB Developed Markets 4.5+ Coupon US Corporate Constrained Index，聚焦收益較高的債券標的。該ETF的6.15%殖利率相較於AA級、A級債券更具吸引力，搭配收益平準金機制，確保配息不因基金規模變動而稀釋，讓投資人享有更穩定的收益分配。而00982B ETF的成分債券產業配置多元，降低單一企業或產業的影響，在市場震盪時具備更強的抗跌能力。相較於短年期債券，長年期債更能在降息環境下發揮成長潛力，提供穩健的資本增值機會。另外00982B ETF不僅提供穩定現金流，也具備較低波動特性，適合退休族群尋求穩健收益，中壯年投資人透過股債平衡配置降低市場風險，甚至小資族透過定期定額方式參與債市，穩健累積資產。

隨著市場對降息預期升溫，長天期投資級債券正迎來資本利得與收益並進的黃金時期。00982B ETF以高殖利率、收益平準金機制、產業分散配置三大優勢，成為市場中不可忽視的長期資產配置選擇。對於尋求穩健收益的投資人而言，趁勢布局，掌握降息帶來的財富增值契機，正是現在！

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