川普「二級關稅」新武器萬能？專家這麼看

專家認為，川普所謂「二級關稅」實際上是關稅與所謂「二級制裁」的混合體，是替代實施金融制裁的合理手段（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕關稅人又開發新關稅武器，美國總統川普週一（24日）發文表示，將對購買委內瑞拉石油的國家實施「二級關稅」，專家認為，所謂「二級關稅」實際上是關稅與所謂「二級制裁」的混合體，是替代實施金融制裁的合理手段，是1種經濟戰的新概念。

外媒報導，美東當地時間24日，川普在其社群平台「真實社交」上發文表示，美國將對委內瑞拉的石油或天然氣產品徵收「二級關稅」（Secondary Tariff），任何從委內瑞拉購買石油或天然氣的國家，都將在與美國的貿易中支付25%的關稅。川普表示，相關規則將於4月2日生效。

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分析認為，這種「二級關稅」，實際上是關稅與所謂「二級制裁」的混合體，後者是指對與被制裁實體有業務往來的其他國家或個人實施的金融懲罰。考慮到委內瑞拉石油出口到美國、西班牙、印度的情況，這項關稅的潛在目標範圍相當廣泛。

休士頓萊斯大學貝克公共政策研究所拉丁美洲能源政策主任Francisco Monaldi表示，「這是經濟戰的新概念」，這如何執行？目前尚不清楚。

專家表示，對川普來說，二級關稅是替代金融制裁的合理手段。川普本人曾表示不太傾向實施金融制裁，他認為制裁可能會加速「去美元化，殺死美元以及美元所代表的一切」，而關稅既可以用作談判工具，也可以作為增加收入的措施。

就目前為止，川普本人對關稅的使用相當泛化，今年早些時候，川普曾威脅哥倫比亞，如果該國拒絕接收被驅逐的移民，將對其實施制裁、關稅、簽證限制和一系列其他懲罰措施。因為擔心與美國發生代價高昂的貿易戰，哥倫比亞政府很快就讓步。

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